FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza... İki tarih arasına dikkat

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza... İki tarih arasına dikkat

13.04.2025 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. İzmir'de 2024-2025 sezonunda yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı hareket edenlere toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uygulandığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yasak süresince olabilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesileceğini belirtti.

Kent, sahip olduğu 629 kilometrelik uzun kıyı şeridi, 30 balıkçı barınağı, 1738 balıkçı teknesi ile Türkiye'nin en önemli deniz ürünleri avcılığı merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Su ürünleri avcılığı bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak av yasağı 31 Ağustos'a kadar sürecek.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa

DENİZLERDE AV YASAĞI BAŞLIYOR! UYMAYANLARA 170 BİN LİRAYA KADAR CEZA UYGULANACAK

Balıkçılar av yasağı süresince kıyıya demirledikleri teknelerini onararak yeni sezona hazırlık yapacak.

2024-2025 sezonunda İzmir'de hamsi, sardalya, istavrit, tirsi balığı başta olmak üzere toplam 10 bin tonun üzerinde su ürünleri avcılığı yapıldığını dile getiren İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ege Bölgesi'nde ağırlıklı olarak sardalya avcılığı yapılıyor, bölgede de dönem içinde 4 bin ton civarında hamsi avcılığı yapıldı. Sürdürülebilir bir avcılığın olması için bu sene kota uygulamasına hamsi ile başladık" ifadelerini kullandı.

Şahin "Önümüzdeki süreçte türlerdeki denizdeki popülasyona bağlı olarak aynı şekilde kotalar gelebilir" dedi.

'3 MİLYONUN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK'

'3 MİLYONUN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK'

İzmir'de su ürünleri avcılığı denetiminin 30 karaya çıkış noktasında yapıldığını ifade eden Şahin, "Bu noktalarda özellikle kotaya tabi olan ürünlerin kontrollerini yapıyoruz. Bu sezonda 1500 civarında balıkçı gemisinin denetimi gerçekleşti. Bunun yanı sıra hal ve mezat gibi balıkla ilgili her alanın denetimini yapıyoruz. İlimizde avcılığı yapılıp başka illere gidecek ürünlerle alakalı nakil belgelerini düzenliyoruz. Bu sezonda 250 civarında usule aykırı işlem yapıldığı için tutanaklar tutuldu. Toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uyguladık. 23 ton civarında balığa da el konuldu" diye konuştu.

Av yasağı süresince gerçekleşebilecek ihlallerde 5 bin 600 liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını dile getiren Mustafa Şahin, "Yasak dönemde avcılık yapılmasının önüne geçilebilmesi için çalışıyoruz. Türkiye'deki en iyi su ürünleri kontrol teknelerden bir tanesi İzmir'de Reis Bey ile denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
av yasağı deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok!

'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok!

350 TL'lik sipariş verdi, kat kat fazlasını geri aldı

350 TL'lik sipariş verdi, kat kat fazlasını geri aldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.