Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza... İki tarih arasına dikkat

'3 MİLYONUN ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK'

İzmir'de su ürünleri avcılığı denetiminin 30 karaya çıkış noktasında yapıldığını ifade eden Şahin, "Bu noktalarda özellikle kotaya tabi olan ürünlerin kontrollerini yapıyoruz. Bu sezonda 1500 civarında balıkçı gemisinin denetimi gerçekleşti. Bunun yanı sıra hal ve mezat gibi balıkla ilgili her alanın denetimini yapıyoruz. İlimizde avcılığı yapılıp başka illere gidecek ürünlerle alakalı nakil belgelerini düzenliyoruz. Bu sezonda 250 civarında usule aykırı işlem yapıldığı için tutanaklar tutuldu. Toplamda 3 milyonun üzerinde idari para cezası uyguladık. 23 ton civarında balığa da el konuldu" diye konuştu.