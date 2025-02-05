FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Ciddi risk var, o ürünler fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Ciddi risk var, o ürünler fotoğraflarıyla duyuruldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.02.2025 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit veya tağşiş yapılan ürünleri tespit edip ifşa etmeye devam ederken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri belirleyip listeyi paylaşıyor. Bakanlığın piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldığı ürünlere yenileri eklendi. Özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiren o ürünler, güvensizlik nedenleriyle birlikte açıklandı. İşte oyuncaktan giyim ürününe kadar risk barındıran o ürünler ve sebepleri...

Bakanlıklar vatandaşlar için risk oluşturabilecek ürünleri bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler ile ilgili listede gıdada yapılan hileler tek tek ortaya çıkarken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini paylaşıyor. Ciddi riskler taşıyan ürünler kamuoyuyla paylaşılırken alınan piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararları da aktarılıyor. İşte o listeye yeni ürünler eklendi.

Hissenet

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, O ÜRÜNLER İÇİN PİYASADAN TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bakanlığın yayınladığı listelerle güvensiz ürünler duyurulurken bu listede yer alan ürünler ebeveynlerin önlem alması için de büyük önem taşıyor.

YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

Son olarak Bakanlığın listesine 3 ürün daha eklendi.

O ürünler özellikle çocukların güvenliği için ebeveynleri ilgilendiriyor.

EBEVEYNLER DİKKAT! CİDDİ RİSK TAŞIYOR

EBEVEYNLER DİKKAT! CİDDİ RİSK TAŞIYOR

04.02.2025 tarihli bildirime göre listede yer alan ürünlerden bir tanesi Oyuncak / Boncuk Atan Silah oldu. Ürünle alakalı alınan önlem piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma olurken güvensizlik nedeni de açıklandı. Buna göre açıklamada; "Oyuncak Güvenliği - Fiziksel Ve Mekanik Özellikler (Ts En 71-1:2014+A1:2018): Kısım 4- Genel Gereklilikler Madde 4.17.3.1 Enerji Limitleri/ Merminin Kinetik Enerjisi 0,22J, Birim Alan Enerjisi 22000J/M2 olarak hesaplandığından standardın gereklerini karşılamadığından yaralanma riski taşımaktadır" denildi.

Listede yer alan bir diğer ürün ise çocuk giyim ürünü oldu. Le Mabellle markalı pul payetli kız çocuk elbisesi için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Güvensizlik nedeni açıklamasında ise "Ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özlem Zengin'in Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Özlem Zengin'in Erdoğan'la tanıştırdığı yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Emekli olunca sonra denedi, hobisi ticarete döndü! Talebe yetişemiyor

Emekli olunca sonra denedi, hobisi ticarete döndü! Talebe yetişemiyor

'Bu iş bana ticareti öğretti' 84 yaşında, 9 yıldır işletiyor!

'Bu iş bana ticareti öğretti' 84 yaşında, 9 yıldır işletiyor!

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

1000 TL'den 40 bin TL'ye... Fiyatlar dudak uçuklatan seviyede!

1000 TL'den 40 bin TL'ye... Fiyatlar dudak uçuklatan seviyede!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.