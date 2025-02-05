Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Ciddi risk var, o ürünler fotoğraflarıyla duyuruldu

Bakanlıklar vatandaşlar için risk oluşturabilecek ürünleri bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler ile ilgili listede gıdada yapılan hileler tek tek ortaya çıkarken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini paylaşıyor. Ciddi riskler taşıyan ürünler kamuoyuyla paylaşılırken alınan piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararları da aktarılıyor. İşte o listeye yeni ürünler eklendi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bakanlığın yayınladığı listelerle güvensiz ürünler duyurulurken bu listede yer alan ürünler ebeveynlerin önlem alması için de büyük önem taşıyor.
Son olarak Bakanlığın listesine 3 ürün daha eklendi.
O ürünler özellikle çocukların güvenliği için ebeveynleri ilgilendiriyor.
04.02.2025 tarihli bildirime göre listede yer alan ürünlerden bir tanesi Oyuncak / Boncuk Atan Silah oldu. Ürünle alakalı alınan önlem piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma olurken güvensizlik nedeni de açıklandı. Buna göre açıklamada; "Oyuncak Güvenliği - Fiziksel Ve Mekanik Özellikler (Ts En 71-1:2014+A1:2018): Kısım 4- Genel Gereklilikler Madde 4.17.3.1 Enerji Limitleri/ Merminin Kinetik Enerjisi 0,22J, Birim Alan Enerjisi 22000J/M2 olarak hesaplandığından standardın gereklerini karşılamadığından yaralanma riski taşımaktadır" denildi.
Listede yer alan bir diğer ürün ise çocuk giyim ürünü oldu. Le Mabellle markalı pul payetli kız çocuk elbisesi için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. Güvensizlik nedeni açıklamasında ise "Ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.
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