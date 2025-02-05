Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Ciddi risk var, o ürünler fotoğraflarıyla duyuruldu

Bakanlıklar vatandaşlar için risk oluşturabilecek ürünleri bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler ile ilgili listede gıdada yapılan hileler tek tek ortaya çıkarken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini paylaşıyor. Ciddi riskler taşıyan ürünler kamuoyuyla paylaşılırken alınan piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararları da aktarılıyor. İşte o listeye yeni ürünler eklendi.