Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... İçinden çıktı karar verildi, fotoğraflarıyla duyuruldu

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak için riskli ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada yapılan hileleri Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler listesi yayımlayarak duyururken Ticaret Bakanlığı da her geçen gün yenilediği güvensiz ürün listesiyle ürünlerde özellikle ebeveynleri ilgilendiren riskleri açıklıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimlerinde yer alan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verilirken güvensizlik nedenleri de duyuruluyor.

Son olarak Bakanlığın listesine 3 yeni ürün daha eklendi.

Ürünlerden 2'si özellikle bebek giyim ve çocuk giyim ürünleri olduğu için ebeveynleri yakından ilgilendiriyor.

Bakanlığın listesinde ürünlerin fotoğrafları ve markaları da yer alıyor.