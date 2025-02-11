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Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... İçinden çıktı karar verildi, fotoğraflarıyla duyuruldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.02.2025 11:07
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Bakanlıklar vatandaşları riskli ürünler konusunda uyarmaya ve hile ya da güvensizlik bulunan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünleri açıklarken Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürün bildirimleri yaparak söz konusu ürünleri yasaklayıp piyasadan toplatma kararı alıyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı listede 3 yeni ürün yer aldı. Ürünler için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi, güvensizlik nedeni de açıklandı.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak için riskli ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada yapılan hileleri Taklit veya Tağşiş Yapılan Ürünler listesi yayımlayarak duyururken Ticaret Bakanlığı da her geçen gün yenilediği güvensiz ürün listesiyle ürünlerde özellikle ebeveynleri ilgilendiren riskleri açıklıyor.

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Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimlerinde yer alan ürünlere piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verilirken güvensizlik nedenleri de duyuruluyor.

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Son olarak Bakanlığın listesine 3 yeni ürün daha eklendi.

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Ürünlerden 2'si özellikle bebek giyim ve çocuk giyim ürünleri olduğu için ebeveynleri yakından ilgilendiriyor.

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Bakanlığın listesinde ürünlerin fotoğrafları ve markaları da yer alıyor.

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Hissenet

KARAR VERİLDİ! BAKANLIK AÇIKLADI, PİYASADAN TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı'nın 10 Şubat 2025 tarihli yayınladığı listede yer alan ürünlerden bir tanesi akıllı saat kordonu oldu.

Söz konusu ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

"LİMİT DEĞERLERİNİN ÜZERİNDE NİKEL"

"LİMİT DEĞERLERİNİN ÜZERİNDE NİKEL"

Ürünün güvensizlik nedeni için ise "Limit değerlerin üzerinde nikel içermektedir" ifadeleri yer aldı.

EBEVEYNLER DİKKAT!

EBEVEYNLER DİKKAT!

Listede yer alan bir diğer ürün ise bir çocuk giyim ürünü olan Tyess marka ekru renk çocuk mayosu oldu.

Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alınırken güvensizlik nedeni olarak ise "Büzme ipinin ucunda üç boyutlu süslemeler mevcut" açıklaması yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı güven risk ürün yasak
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