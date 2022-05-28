Yatırım teşvik belgesinde KDV muafiyeti: Detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle 15 Nisan 2022'de yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler hakkında açıklama yapılmasının yanı sıra uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

KDV istisnasının detayları belirlendi

Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin olmak kaydıyla yapılan teslimlere ilişkin istisnada yapılan değişiklik uyarınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ibareleri tebliğ metninden çıkarılarak "İçişleri Bakanlığı" ibaresi tebliğ metnine işlendi. Ulusal güvenlik kuruluşlarının verdiği istisna belgesi ve onayladığı listede yer alan mal ve hizmetlerin istisna şartlarını taşımadığının tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan ulusal güvenlik kuruluşları sorumlu olacak.

Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan KDV'den istisna, konut ve iş yeri satışlarında elde tutma süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılmasına ilişkin yapılan değişikliğe uygun olarak güncellendi.

İmalat sanayisi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarına yönelik istisnada yapılan değişikliğe ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, ilgili Kanun'la, 31 Aralık 2025'e kadar uygulanmak üzere, anılan inşaat işlerine ilişkin, 1 Mayıs 2022'den itibaren yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edilmişti. Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayisi ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekirken bu belgenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına engel oluşturmayacak.

Öte yandan, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, 31 Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması ve istisna uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarını aşmaması gerekecek.