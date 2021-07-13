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Yatırımcılar dikkat! İcradan uygun fiyata satılıyor

13.07.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın İlan Kurumu'nun internet sitesi üzerinden ev, araba, arsa, tarla ilanları satıcıya sunuluyor. Söz konusu ilanlar ilgiyle takip ediliyor. Yüklenen yeni ilanlar arasında Denizli Serinhisar'daki 317,29 metrekare arsa fiyatıyla dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden Denizli Serinhisar'daki bir arsa dikkat çekti. 317,29 metrekare olan arsanın fiyatı görenleri şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Seferihisar'daki arsa fiyatıyla dikkat çekti

Serinhisar'da bulunan arsa, T.C. Acıpayam İcra Dairesi tarafından icradan satışa sunuldu.
Söz konusu arsa için 160 bin TL muhammen bedel belirtildi.
Arsa Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa sunuldu. Arsanın satış tarihi 02.09.2021.
İlanın detay kısımlarında taşınmazla ilgili birkaç bilgi yer aldı.
İşte detaylar: Denizli ili Serinhisar İlçesi, Aşağı Mahalle Köyaltımevkii 135 Ada, 4 Parsel sayılı, 317,29 m2 yüzölçümlü, imar planı içerisinde, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden eksiksiz faydalanır durumda bulunan tapu kaydında arsa vasıflı taşınmaz
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