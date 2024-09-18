Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Prim, yaş ve gün sayısı... Emekli olacaklar için yüzde 86 zam detayı! Büyük fark var

“ÇALIŞANLARIN SİSTEMDE KALMASI GEREKİYOR”

"Emeklilik yerine kişilerin sistemde kalacakları bir yönteme girmeleri gerekiyor. Örneğin siz bir yerde çalışıyorsunuz. Emekli olmak yerine tekrar prim ödemek için şunun olması gerekiyor, her çalıştığınız yılda emekli aylığınızın biraz daha artması gerekiyor. Düşmek yerine artması gerekiyor ki sistemde kalacaksınız. Bu şunu da sağlıyor. Aktif pasif dediğimiz çalışanlarla, emekliler arasındaki oranın da düzelmesini sağlayacak. Her günü gelen, bir gün beklemeden emekli olduğu zaman sürekli emekli sayısı azalıyor çalışan sayısına yaklaşıyor. Bu defa 1.7 kişi prim öderken 1 kişi emekli aylığı aldığı için sistem kendini çevirmekte zorlanıyor."