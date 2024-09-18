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Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Prim, yaş ve gün sayısı... Emekli olacaklar için yüzde 86 zam detayı! Büyük fark var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.09.2024 20:44
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Emeklilik sisteminin değişeceği aylardır kamuoyunda konuşulurken, milyonlarca vatandaş da "Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Prim, yaş ve gün sayısı değişecek mi? 2024 mü, 2025 mi? Ne zaman emekli olmak avantajlı?" sorularına yanıt arıyor. Masadaki emeklilik düzenlemesiyle ilgili detayları aktaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, yüzde 86 zam detayına dikkat çekti.

Emeklilik sitemi değişiyor. Aylardır gündemde olan yeni sosyal güvenlik reformuyla yeni emeklilik düzenlemesinin hayata geçmesi bekleniyor. Hükümetin söz konusu düzenlemeyle ilgili bir çalışma yaptığı belirtilirken, milyonlarca kişi "Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Prim, yaş ve gün sayısı değişecek mi? 2024 mü, 2025 mi? Ne zaman emekli olmak avantajlı?" sorularına yanıt arıyor.

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"YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN HÜKÜMET ÇALIŞMA YAPIYOR"

"YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN HÜKÜMET ÇALIŞMA YAPIYOR"

TV100'de yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, yeni emeklilik sisteminin değişimi ile ilgili olarak, “Yeni yasama yılı birlikte sosyal güvenlik sisteminde yeniden ele alınacağına dair deklarasyon olmuştu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bu konuyla ilgili bir açıklaması olması hükümetin bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığının göstergesi” dedi.

Sosyal güvenlik reformu ile ilgili olarak neden bir çalışma ihtiyacı son dönemlerde konuşuluyor? sorusuna yanıt veren Sosyal Güvenlik Uzmanı Göktaş, “Abdullah Güler’in açıklamasında şöyle bir şey var, aynı primi ödeyen ve aynı gün çalışanların, aynı aylığı alması ile ilgili. Şu anda intibak taleplerinin çoğunda şu var, kişiler aynı gün prim ödemişler, aynı ücretler ödemişler. Farklı dönemler olduğu için aylıklarda farklılık var. Sigortalılardan ve emeklilerden bununla ilgili şikâyet var. Sistemin içerisinde kaldıkça aylıklarının düştüğüne ilişkin şikâyet var” dedi.

KÖK AYLIKLAR İÇİN DÜZENLEME İHTİYACI

KÖK AYLIKLAR İÇİN DÜZENLEME İHTİYACI

Kök aylıklarla ilgili olarak Güler, “Son 6 aydaki enflasyon baz alınarak emekli aylıklarına zam yapılıyor. Bu aylıklara zam yapılırken sürekli kök aylıklar konuşuluyor. En düşük emekli aylığı kök aylığın biraz üzerinde olduğu için, kök aylıklarına zam yapılarak bunun tamamen çözülmesine ilişkin talepler var. Kök aylıkların bir yasal düzenleme ile belli bir şekle kavuşturulacağı, bu süreç geçene kadar kanunla en düşük emekli aylığı düzenlemesi yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Göktaş tv100 ekranlarında ayrıca şunları söyledi;

"Aylık bağlama oranlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Sistemde belli bir ücretin altında çalışıyorsan ve sistemde kalmaya devam ediyorsanız emekli aylığınız yükselmiyor. Bazen düşebiliyor."

“ÇALIŞANLARIN SİSTEMDE KALMASI GEREKİYOR”

“ÇALIŞANLARIN SİSTEMDE KALMASI GEREKİYOR”

"Emeklilik yerine kişilerin sistemde kalacakları bir yönteme girmeleri gerekiyor. Örneğin siz bir yerde çalışıyorsunuz. Emekli olmak yerine tekrar prim ödemek için şunun olması gerekiyor, her çalıştığınız yılda emekli aylığınızın biraz daha artması gerekiyor. Düşmek yerine artması gerekiyor ki sistemde kalacaksınız. Bu şunu da sağlıyor. Aktif pasif dediğimiz çalışanlarla, emekliler arasındaki oranın da düzelmesini sağlayacak. Her günü gelen, bir gün beklemeden emekli olduğu zaman sürekli emekli sayısı azalıyor çalışan sayısına yaklaşıyor. Bu defa 1.7 kişi prim öderken 1 kişi emekli aylığı aldığı için sistem kendini çevirmekte zorlanıyor."

Anahtar Kelimeler:
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