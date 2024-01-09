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Yeni model Togg tanıtıldı! İşte ilk görüntüler

09.01.2024 22:41 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli sergilendi. Yeni model TOGG'dan ilk görüntüler geldi. İşte detaylar...

Togg'un T10F fastback modeli Las Vegas'taki CES 2024'te dünya sahnesine çıktı. ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli sergilendi.


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TOGG'UN YENİ MODELİ DÜNYA SAHNESİNE ÇIKTI!

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2019 yılında ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024’te dünya kamuoyuyla paylaştı

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, CES’teki Togg standında, uluslararası katılımcılar ve medya mensuplarının yer aldığı açılış sunumunda yaptığı konuşmada, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X’in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı cihazları T10F’i dünya sahnesine çıkarmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İKİNCİ AKILLI CİHAZIMIZ T10F İLE DÜNYA KAMUOYUNUN KARŞISINDAYIZ"

"İKİNCİ AKILLI CİHAZIMIZ T10F İLE DÜNYA KAMUOYUNUN KARŞISINDAYIZ"

“Üçüncü kez dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’e katılıyoruz. Katıldığımız ilk yıl yeni bir oyuncu olarak markamızı, kim olduğumuzu ve neyi başarmak istediğimizi anlattık. Aynı zamanda ön gösterimini 2019’da Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ikinci akıllı cihazımızla ilgili vizyonumuzu ortaya koyan Konsept Akıllı Cihazımızı gösterdik. Geçen yıl akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini ve geliştirmekte olduğumuz dijital ekosistemimizi ziyaretçilerle paylaştık. Bu yıl ise bütün faaliyet alanlarımızda kullanıcılarımızla buluşturduğumuz ürün ve hizmetlerimizin bugünkü ve gelecek kabiliyetlerinin yanı sıra ikinci akıllı cihazımız T10F ile dünya kamuoyunun karşısındayız. Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback olan T10F’i 2025 yılında Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız. T10F’in yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformumuzu ve temiz enerji çözümlerimizi de CES’te sergiliyoruz.”

600 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEĞİ!

600 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEĞİ!

Togg T10F, tıpkı T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz. 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak olan T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 (*) kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil (*) sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.


(*) Togg mühendisleri testleri sonucu elde edilen menzillerdir.

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togg togg araba
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