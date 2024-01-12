Yeni yıl zamları dudak uçuklattı: Moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı!

Yeni yılda moto kuryelerin kazancı paket bonuslarla yüzde 70 oranında arttı. Bölgelere göre bir moto kuryenin kazancı aylık 100 bin lirayı geçebiliyor. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan kuryelerin kazancı daha fazla.
Hızlı teslimat markaları 2024 yılında moto kuryelerin alacakları zam oranlarını açıklıyor.
Zamların ardından bazı bölgelerde moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin TL'ye çıktı.
Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, 2024 yılı fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; moto kuryelerin masraflarının arttığını bildiklerini bu yüzden onların gelir kaybı yaşamaması için fiyatlara yüksek oranda artış yaptıklarını dile getirdi.
Cicioğlu, “ "Paket bonus uygulamasını tüm şehirlerimizde aktif ettik. Paket bonuslarla birlikte kazançları büyük oranda artırdık. Bugün Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde çalışan bir moto kuryemiz, haftanın 6 günü ortalama 40 paket ile çalışması halinde ay sonu kazancı 100 bin lirayı aşacak” dedi.