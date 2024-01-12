Yeni yıl zamları dudak uçuklattı: Moto kuryelerin aylık kazançları 100 bin TL'yi aştı!

Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, 2024 yılı fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; moto kuryelerin masraflarının arttığını bildiklerini bu yüzden onların gelir kaybı yaşamaması için fiyatlara yüksek oranda artış yaptıklarını dile getirdi.