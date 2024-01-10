Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları da yükselişe geçti, vatandaşlar isyan etti: 'Akşama bile zam gelebilir'

Sıfır araç fiyatları yeni yılla beraber yüzde 3 ila 10 arasında arttı. Vatandaşlar artan fiyatlara isyan ederken 'Akşama bile zam gelebilir' açıklamalarıyla karşılaştıklarını aktardı. Sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı? En düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Yeni yıl geldi, zaten el yakan sıfır araçlarda fiyatlar yine zamlandı. Yıl sonu kampanyalarıyla son dönemin adeta dibini gören sıfır araçların fiyatı yeni yıl zammıyla birlikte artışa geçti.
Bir satış yetkilisi "Araçlara yüzde 5 ile 7 arası zam geldi. 10 gün önce 1 milyon 600 bin TL'ye sattığımız araç, şuan 1 milyon 760 civarına kadar çıkmış durumda ama kampanyalarımız devam ediyor. 2024 modellerde yüzde 5 ile 7 arasında zam olabilir" dedi.
Bir başka satış yetkilisi ise "Kampanyalarımız yine aynı şekilde devam ediyor. 0,99'lu 300 bin TL, 200 bin TL araç özelinde markaların kampanyaları mevcut. Yine araç özelinde kendi indirimlerimiz de var" diye konuştu.
Vatandaşlar artan araç fiyatlarına isyan ederken fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin 'Akşama bile zam gelebilir' dediklerini aktardı.
Zamların ardından piyasada en ucuz otomobilin fiyatı 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 783 bin TL'idi. Konuşulan zam oranları 2023 model sıfır araçlarla ilgili. 2024 model araçlar bayilere geldiğinde fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor.