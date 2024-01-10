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Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları da yükselişe geçti, vatandaşlar isyan etti: 'Akşama bile zam gelebilir'

10.01.2024 22:28 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla az bir süre kala sıfır otomobillerde düzenlenen kampanyalarla fiyatlar gerilemişti. 2024 ile birlikte araç fiyatlarına da zam geldi. Fiyatlarda yüzde 3 ila 10 arasında artış yaşanırken, vatandaşlar duruma isyan etti. Kendilerine fiyat verilmediğini iddia eden vatandaşlar araç bayilerinin 'Akşama bile zam gelebilir' dediklerini aktardı.

Sıfır araç fiyatları yeni yılla beraber yüzde 3 ila 10 arasında arttı. Vatandaşlar artan fiyatlara isyan ederken 'Akşama bile zam gelebilir' açıklamalarıyla karşılaştıklarını aktardı. Sıfır araçlardaki artış ikinci ele yansır mı? En düşük sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...


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YENİ YILLA FİYATLAR ARTTI

YENİ YILLA FİYATLAR ARTTI

Yeni yıl geldi, zaten el yakan sıfır araçlarda fiyatlar yine zamlandı. Yıl sonu kampanyalarıyla son dönemin adeta dibini gören sıfır araçların fiyatı yeni yıl zammıyla birlikte artışa geçti.

Bir satış yetkilisi "Araçlara yüzde 5 ile 7 arası zam geldi. 10 gün önce 1 milyon 600 bin TL'ye sattığımız araç, şuan 1 milyon 760 civarına kadar çıkmış durumda ama kampanyalarımız devam ediyor. 2024 modellerde yüzde 5 ile 7 arasında zam olabilir" dedi.

Bir başka satış yetkilisi ise "Kampanyalarımız yine aynı şekilde devam ediyor. 0,99'lu 300 bin TL, 200 bin TL araç özelinde markaların kampanyaları mevcut. Yine araç özelinde kendi indirimlerimiz de var" diye konuştu. 

"AKŞAMA BİLE ZAM GELEBİLİR"

"AKŞAMA BİLE ZAM GELEBİLİR"

Vatandaşlar artan araç fiyatlarına isyan ederken fiyat verilmediğini iddia ederek araç bayilerinin 'Akşama bile zam gelebilir' dediklerini aktardı.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL...

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL...

Zamların ardından piyasada en ucuz otomobilin fiyatı 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 783 bin TL'idi. Konuşulan zam oranları 2023 model sıfır araçlarla ilgili. 2024 model araçlar bayilere geldiğinde fiyatların biraz daha yükselmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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