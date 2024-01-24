Yer: İstanbul! Araba fiyatına mobilya, rakamlar dudak uçuklattı: 'Bu işin bağımlıları var'

FİYAT MİLYONLARI BULUYOR

Lüks mobilyada fiyat sınırlaması yok. Yemek odası, koltuk takımı ve yatak odasından oluşan 3'lü setin fiyatı yaklaşık 600 bin TL. Ancak standartların dışına çıkıldığında ve ekstra bazı detaylar eklenince bu 3'lü setin fiyatı 1 milyon 200 bin TL'ye çıkıyor.