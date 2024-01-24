Yer: İstanbul! Araba fiyatına mobilya, rakamlar dudak uçuklattı: 'Bu işin bağımlıları var'

Koltukta pırlanta süslemeler, altın detaylar, klasik şamdanlar, pırlanta mücevher kutuları... Eskiden ev alınabilen rakamlara artık sadece birkaç parça mobilya alınabiliyor. Lüks tutkunları evlerini bu eşyalarla döşüyor.
Lüks mobilyada fiyat sınırlaması yok. Yemek odası, koltuk takımı ve yatak odasından oluşan 3'lü setin fiyatı yaklaşık 600 bin TL. Ancak standartların dışına çıkıldığında ve ekstra bazı detaylar eklenince bu 3'lü setin fiyatı 1 milyon 200 bin TL'ye çıkıyor.
Fox Haber'in haberine göre parası olan fiyatına bakmadan alıyor.
İstanbul'daki mobilya fuarına fiyatı yüz binlerce TL'yi bulan bu ürünler damgasını vurdu. Altın kaplamalı ürünler yine gözde.
Bir mobilya satıcısı ise şunları aktardı:
"Müşteriler üst segment ürünlere talepte bulunuyor. Fiyat aralığı 100 bin ile başlıyor 300 bine kadar gidiyor setler. Bu fiyat 1,5-2 milyona kadar çıkabiliyor.