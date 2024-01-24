FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yer: İstanbul! Araba fiyatına mobilya, rakamlar dudak uçuklattı: 'Bu işin bağımlıları var'

Yer: İstanbul! Araba fiyatına mobilya, rakamlar dudak uçuklattı: 'Bu işin bağımlıları var'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
24.01.2024 20:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen bir mobilya fuarındaki ürünlerin fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Sadece yemek odası, koltuk takımı ve yatak odasından oluşan 3'lü bir setin fiyatı bile 600 bin TL'yi buluyor. İşin içine detaylar girince bu fiyat katlanıyor. Bir mobilya satıcısı "Fiyat aralığı 100 bin ile başlıyor 300 bine kadar gidiyor setler. Bu fiyat 1,5-2 milyona kadar çıkabiliyor. Lükste sınır yok, bu işin bağımlıları var" dedi.

Koltukta pırlanta süslemeler, altın detaylar, klasik şamdanlar, pırlanta mücevher kutuları... Eskiden ev alınabilen rakamlara artık sadece birkaç parça mobilya alınabiliyor. Lüks tutkunları evlerini bu eşyalarla döşüyor.


Keşfet

FİYAT MİLYONLARI BULUYOR

FİYAT MİLYONLARI BULUYOR

Lüks mobilyada fiyat sınırlaması yok. Yemek odası, koltuk takımı ve yatak odasından oluşan 3'lü setin fiyatı yaklaşık 600 bin TL. Ancak standartların dışına çıkıldığında ve ekstra bazı detaylar eklenince bu 3'lü setin fiyatı 1 milyon 200 bin TL'ye çıkıyor.

ALTIN KAPLAMALILAR FAVORİ

ALTIN KAPLAMALILAR FAVORİ

Fox Haber'in haberine göre parası olan fiyatına bakmadan alıyor.

İstanbul'daki mobilya fuarına fiyatı yüz binlerce TL'yi bulan bu ürünler damgasını vurdu. Altın kaplamalı ürünler yine gözde.

"BU İŞİN BAĞIMLILARI VAR"

"BU İŞİN BAĞIMLILARI VAR"

Bir mobilya satıcısı ise şunları aktardı:

"Müşteriler üst segment ürünlere talepte bulunuyor. Fiyat aralığı 100 bin ile başlıyor 300 bine kadar gidiyor setler. Bu fiyat 1,5-2 milyona kadar çıkabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul mobilya
En Çok Okunan Haberler
Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Erdoğan isim vermedi, Merkez Bankası iddialarına ilişkin ilk kez konuştu!

Erdoğan isim vermedi, Merkez Bankası iddialarına ilişkin ilk kez konuştu!

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Dünyaca ünlü kurumdan Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan açıklaması

Dünyaca ünlü kurumdan Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.