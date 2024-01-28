Yılın en ilginç iş ilanı: Uyuyarak 380 bin lira kazanacak işçi aranıyor!

Yılın en ilginç iş ilanı bir yatak üreticisinde geldi. Birleşik Krallık'ın en bilinen yatak markalarından biri yaklaşık 380 bin TL maaşla ‘Baş uyku sorumlusu’ aradığını duyurdu. 'Baş uykucu" olarak işe alınan kişi 6 ay eğitimden geçecek.



