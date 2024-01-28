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Yılın en ilginç iş ilanı: Uyuyarak 380 bin lira kazanacak işçi aranıyor!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 09:15 | Son Güncelleme:
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Birleşik Krallık'ın en bilinen yatak markalarından biri yaklaşık 380 bin TL maaşla ‘Baş uyku sorumlusu’ aradığını duyurdu.

Yılın en ilginç iş ilanı bir yatak üreticisinde geldi. Birleşik Krallık'ın en bilinen yatak markalarından biri yaklaşık 380 bin TL maaşla ‘Baş uyku sorumlusu’ aradığını duyurdu. 'Baş uykucu" olarak işe alınan kişi 6 ay eğitimden geçecek.

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Birleşik Krallık'taki 166 mağazasıyla, ülkenin en büyük yatak perakendecilerinden biri yılın en ilginç ilanlarından birine imza attı. Firma yattığı yerden çalışıp, yatak yorgan test edecek birini arıyor.

Show Haber'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık'ta bir iş ilanı yayımlandı. Uyuyarak 380 bin lira kazanmak mümkün.

Yeni yılın en sıradışı iş ilanını Birleşik Krallık'ta bulunan en büyük yatak mağaza zinciri verdi.

Deliksiz bir uyku için yatağı ve yastığı test edecek baş uyku sorumlusu aranıyor.

Baş uyku sorumluları 6 ay boyunca eğitimden geçecek, eğitim sırasında çeşitli yataklar ve yastıklar deneyerek iyi uyku için gerekli olanları aktaracaklar.

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Anahtar Kelimeler:
uyku ilan
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