Yüksek emekli promosyonu almak için son günler! 18 bin lira olmuştu: 30 Nisan’a kadar süresi var (Banka banka güncel emekli maaş promosyonları)

Emekli maaş promosyonları ek ödemelerle birlikte özel bankalarda 18 bin liraya çıktı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyonları da 8 ila 12 bin lira aralığına yükseltildi. Emeklilerin yüksek emekli maaşı promosyonundan yararlanması için bankalara güncelleme talebinde bulunması ise yeterli oluyor.

ÖNCE İADE SONRA YENİ PROMOSYON

Banka, daha önce aldığı promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir tutar belirliyor. İade işlemi tamamlandıktan sonra banka, toplam promosyon tutarını kişinin hesabına yatırıyor.

DAHA YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Ancak üç yıl süresi dolmak üzere olanların güncelleme yapmalarının avantajlı olmadığı belirtiliyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ise isterlerse daha yüksek emekli promosyonu veren bankalara kolaylıkla promosyon başvurusu yapabiliyor.

30 NİSAN SON TARİH

Güncel emekli maaş promosyonları son başvuru tarihi ise 30 Nisan. Bu tarihe kadar yapılan başvurularda 18 bin liraya kadar emekli promosyonlarından yararlanılabiliyor.

TEMMUZ AYINDA REKABET ARTACAK

Emekli maaşları Temmuz ayında bir kez daha artacak. Bankaların müşteri yarışında yeni emekli maaşı zammı sonrasında promosyon rakamlarını daha da arttırması bekleniyor.



