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Yüksek emekli promosyonu almak için son günler! 18 bin lira olmuştu: 30 Nisan’a kadar süresi var (Banka banka güncel emekli maaş promosyonları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.04.2024 09:47
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Emekliler dikkat! Bankalar 18 bin liraya kadar ödeme yapıyor. Emekli promosyonları güncellendi. Yüksek emekli maaş promosyonu almak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak duyuruldu. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, ING güncel promosyonları…

Emekli maaş promosyonları ek ödemelerle birlikte özel bankalarda 18 bin liraya çıktı. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyonları da 8 ila 12 bin lira aralığına yükseltildi. Emeklilerin yüksek emekli maaşı promosyonundan yararlanması için bankalara güncelleme talebinde bulunması ise yeterli oluyor.

ÖNCE İADE SONRA YENİ PROMOSYON

Banka, daha önce aldığı promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir tutar belirliyor. İade işlemi tamamlandıktan sonra banka, toplam promosyon tutarını kişinin hesabına yatırıyor.

DAHA YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Ancak üç yıl süresi dolmak üzere olanların güncelleme yapmalarının avantajlı olmadığı belirtiliyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ise isterlerse daha yüksek emekli promosyonu veren bankalara kolaylıkla promosyon başvurusu yapabiliyor.

30 NİSAN SON TARİH

Güncel emekli maaş promosyonları son başvuru tarihi ise 30 Nisan. Bu tarihe kadar yapılan başvurularda 18 bin liraya kadar emekli promosyonlarından yararlanılabiliyor.

TEMMUZ AYINDA REKABET ARTACAK

Emekli maaşları Temmuz ayında bir kez daha artacak. Bankaların müşteri yarışında yeni emekli maaşı zammı sonrasında promosyon rakamlarını daha da arttırması bekleniyor.

Canlı Borsa

İŞTE NİSAN 2024 EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

ING

ING

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

AKBANK

AKBANK

Emekli maaşını 28 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bankaya taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2 bin 500 TL chip-para ile 17 bin 500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK

15 bin TL‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 15 bin TL nakit promosyon ödeniyor. İki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.000’er TL ek nakit ödül ve asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplamda 18 bin TL’ye varan promosyon alınabiliyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

 Banka 15 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı veriyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar geçerli.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli promosyonu
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