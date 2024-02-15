Yüksek zam oranını meşaleler, davul-zurnayla kutladılar! En düşük maaş 30 bin 29 TL oldu

Kütahya Belediyesinde en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltilmesi sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediyeye gelişinde işçiler tarafından meşale, davul-zurna eşliğinde ve omuzlara alınarak karşılandı.
Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi arasında imzalanan ek protokolle en düşük maaşı 30 bin 29 Türk Lirasına yükseltildi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın yapmış olduğu maaş zammından dolayı memnuniyetlerini dile getirmek isteyen çalışanlar, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası etrafında davul zurna eşliğinde Başkan Işık’ı karşılayarak kendisine teşekkürlerini ilettiler.
Başkan Işık, “Belediyeyi devraldığımızda belediyemiz çalışanlarına ayrılan gelir payımız her 100 liranın 19 lirasıydı. Bugün, yasal sınır olan yüzde 40’a yaklaştık, yüzde 39. Onun üzerindeki bir kuruşu ne ben verebilirdim ne de siz, bizden isterdiniz.
19 lira alan arkadaşlarımız bugün 39 liraya ulaşan reel artışa ulaştıysa sizin yaptığınız çalışmalardan dolayı bu olmuştur. Siz, bizi mahcup etmediniz. Vatandaşımız bizden iş istediğinde siz gece demediniz, gündüz demediniz gittiniz o işi yaptınız.
Evet yapmayanlar da oldu ama zaman içerisinde onlar da bu işin doğru olmadığını anladılar. Şimdi şükürler olsun ki tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber artık bir ekip olduk.
Bu ekip olmanın sonunda da Türkiye’nin yaşanabilir dördüncü şehri olduk. Kimle olduk, sizlerin verdiği hizmetlerle olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.