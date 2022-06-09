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Yumurta fiyatlarına zam yolda! Kartel iddiasına cevap: “Piyasanın durumu ile ilgili bilgilendirmeden ibaret…”

09.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurtada kartel iddiası tartışmaları gündemdeki sıcaklığını korurken üreticilerden tepki gecikmedi. Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma için sektör temsilcileri, iddianın aksine yapılan görüşmelerin piyasanın durumu ile ilgili bilgilendirme amaçlı olduğunu, çözüm arayışlarının ise sonuçsuz kaldığını ifade etti. Ayrıca üretimin azalacağı uyarısında bulunan üreticiler fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini söyledi.

Rekabet Kurulu’nun kartel-uyumlu eylem gerekçesi ile Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne (YUM-BİR) üye birlikler ile üretici şirketlere yönelik aldığı soruşturma kararı, sektörde geniş yankı uyandırdı. Kapanan ihraç pazarları ve artan maliyetler nedeniyle sürekli kan kaybeden sektörden soruşturmaya itiraz geldi. YUM-BİR’e üye birlik başkanları ve firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, sürekli zarar eden, küçülen ve iflaslar yaşayan sektörün bu yönde bir anlaşma içinde olamayacağı belirtilerek, kendilerini savunma ve karşı dava hakkının kullanılacağı ifade edildi.

Soruşturmaya konu olan iddianın aksine birlikler arasında yapılan görüşmelerin piyasanın durumu ile ilgili bilgilendirmelerden ibaret olduğu, amacın sektördeki yapısal problemlerin çözülmesine yönelik bir çaba olarak okunması gerektiğinin altı çizildi.
Soruşturma kapsamına giren bazı birlik ve şirket yöneticileri çekincelerini dile getirerek konuya yönelik yorum yapmaktan kaçınırken DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcileri değerlendirmelerinde, kaderine terk edilen sektörün girdiği darboğazdan çıkmak için ciddi bir mücadele verdiğine, çözüm arayışlarının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekildi.

YUMURTA FİYATINA ZAM SİNYALİ

YUMURTA FİYATINA ZAM SİNYALİ
Soruşturma sonunda, yumurta üreticilerine yönelik iddiaların gerçekle ilgisi olmadığının da ortaya çıkacağı kaydedildi. Firmaların sürekli küçülmesi ve artan iflaslarla birlikte yumurta üretiminin düşeceği, arz-talep dengesine bağlı olarak yumurta fiyatların daha da artacağı yönünde görüş bildiren sektör temsilcileri, ilerleyen süreçte bu durumun alım gücü sürekli düşen tüketicileri daha fazla etkileyeceği uyarısında bulundu.

"ASIL MALİYET ARTIŞLARI ARAŞTIRILMALI"

"ASIL MALİYET ARTIŞLARI ARAŞTIRILMALI"
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “İlgili kurumların araştırmasına saygımız var. Ancak böyle bir durumun söz konusu olduğuna inanmıyorum” dedi. Yumurtacıların ileriye dönük fiyat belirlemesi ve marketlerdeki yumurta fiyatlarını kontrol etmesi şeklindeki soruşturmanın tamamlandığında gerçeklerin ortaya çıkacağını kaydeden Afyon, “Asıl araştırılması gereken konu maliyetlerdeki artıştır. Tedarikçilerin marketlere verdikleri fiyatları birlikte koordine etmeleri gibi bir durumun söz konusu olduğuna inanmıyorum ancak yine de araştırma sonucunu bekleyip görmek gerekir” ifadelerini kullandı.
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