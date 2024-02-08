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Yunan adalarına kapıda vize sonrası seferler başlıyor: İDO'nun bilet fiyatları belli oldu

08.02.2024 12:52 | Son Güncelleme:
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Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına 7 günlük vize muafiyetinin uygulanacağının açıklanmasının ardından bilet fiyatları merak ediliyordu. İDO'nun Yunan Adaları'na yapacağı seferlerin biletleri belli oldu.

Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına, kapıda vize uygulaması başlıyor. Türk vatandaşları, belirlenen 10 Yunan adasına kapıda vize alarak girebilecek. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 6 Nisan’dan itibaren sefer yapmaya başlayacak. Seferihisar - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 35 Euro, Kuşadası'ndan ise gidiş-dönüş 41 Euro olarak belirlendi.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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İDO hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak. Bilet satışları geçtiğimiz hafta başladı.

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası-Samos Seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.

BİLETLER NEREDEN ALINACAK, FİYATLARI BELLİ OLDU

BİLETLER NEREDEN ALINACAK, FİYATLARI BELLİ OLDU

Samos seferleri için biletler egeadalari.ido.com.tr adresinden online olarak İDO satış ofislerinden, yetkili acentelerden ve çağrı merkezlerinden temin edilebilecek. Seferihisar - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 35 Euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 49 Euro olarak belirlendi. Yolculuk ise yaklaşık 1 saat olarak ifade edildi. Kuşadası - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 41 Euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 52 Euro, yolculuk yaklaşık yarım saat olacak.

KAPIDA VİZE İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

KAPIDA VİZE İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ekonomim'de yer alan habere göre, Samos Adası'na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerektiği belirtildi. İDO'nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması yapılmadığı aktarıldı.

İDO GENEL MÜDÜRÜ'NDEN SEFERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İDO GENEL MÜDÜRÜ'NDEN SEFERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İDO'nun Ege Adaları'na yönelik seferlerde yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanacağı belirtilirken konuyla ilgili açıklamada bulunan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “Filomuzda 5 feribot, 24 deniz otobüsü ve 18 arabalı vapur olmak üzere toplam 47 gemi ve 35 iskele bulunmaktadır. İDO olarak Marmara Bölgesi’nde yılda yaklaşık 11 milyon araç ve 35 milyon yolcuya bin 250 çalışanımızla hizmet vermek üzere yolcu ve araç taşımacılığı alanında faaliyet göstermekteyiz. Nisan ayında Ege Denizi’nde Samos seferlerimize başlıyoruz. 449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüslerimiz ile Ege kıyılarından adalara olan ulaşım süresini kısaltarak güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Seferihisar-Samos arasını 1 saate, Kuşadası-Samos arasını yarım saate düşürdüğümüz seferlerimizin bilet satışlarına başladık. Gemilerimizin İzmir’deki ana bağlama ve kalkış yeri olan Sığacık Teos Marina, İzmir merkeze 45 kilometre mesafede olup yaklaşık 30-40 dakikalık yolculukla ulaşılabilmektedir. Ayrıca İzmir’den Seferihisar-Sığacık’a belediye otobüsleri bulunmaktadır. Gemilerimizin Kuşadası’ndaki ana bağlama noktası Kuşadası Ege Port olup, Kuşadası’nın Merkezi’ndedir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İdo Vize ada bilet fiyat yunan
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