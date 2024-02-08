Yunan adalarına kapıda vize sonrası seferler başlıyor: İDO'nun bilet fiyatları belli oldu

İDO GENEL MÜDÜRÜ'NDEN SEFERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İDO'nun Ege Adaları'na yönelik seferlerde yüksek hızlı deniz otobüsleri kullanacağı belirtilirken konuyla ilgili açıklamada bulunan İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “Filomuzda 5 feribot, 24 deniz otobüsü ve 18 arabalı vapur olmak üzere toplam 47 gemi ve 35 iskele bulunmaktadır. İDO olarak Marmara Bölgesi’nde yılda yaklaşık 11 milyon araç ve 35 milyon yolcuya bin 250 çalışanımızla hizmet vermek üzere yolcu ve araç taşımacılığı alanında faaliyet göstermekteyiz. Nisan ayında Ege Denizi’nde Samos seferlerimize başlıyoruz. 449 kişi kapasiteli hızlı deniz otobüslerimiz ile Ege kıyılarından adalara olan ulaşım süresini kısaltarak güvenli, hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Seferihisar-Samos arasını 1 saate, Kuşadası-Samos arasını yarım saate düşürdüğümüz seferlerimizin bilet satışlarına başladık. Gemilerimizin İzmir’deki ana bağlama ve kalkış yeri olan Sığacık Teos Marina, İzmir merkeze 45 kilometre mesafede olup yaklaşık 30-40 dakikalık yolculukla ulaşılabilmektedir. Ayrıca İzmir’den Seferihisar-Sığacık’a belediye otobüsleri bulunmaktadır. Gemilerimizin Kuşadası’ndaki ana bağlama noktası Kuşadası Ege Port olup, Kuşadası’nın Merkezi’ndedir” dedi.