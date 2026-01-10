FİNANS

Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike"

Yurt dışı alışveriş gümrük vergisi kuralları tamamen değişti. 6 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla ürünün fiyatı 1 Euro bile olsa, yurtdışından gelen tüm bireysel siparişler artık gümrük vergisine tabi olacak. Karar sonrası İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç'ten gelen "Fırsat olarak görüyoruz" açıklaması tepki çekti. Fiyatların son 1 haftada neredeyse iki kat arttığı görülürken, hem üreticilerden hem tüketicilerden hem de uzman isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

Devrim Karadağ

Yurt dışından ucuz fiyata ürün getirme dönemi resmen sona erdi. Temu, AliExpress ve Amazon gibi platformlardan alışveriş yapanları da doğrudan ilgilendiren düzenleme 6 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzun süredir uygulanan ve 30 Euro altındaki siparişlerin gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni karara göre; ürünün fiyatı 1 Euro bile olsa, yurt dışından gelen tüm bireysel siparişler artık gümrük vergisine tabi olacak.

Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç fırsat deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" 1

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan 30 gün sonra, yani 6 Şubat 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra Türkiye'ye giriş yapan tüm paketlerde yeni vergi oranları uygulanacak.

Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç fırsat deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" 2

AVDAGİÇ "MEMNUNUZ" DEDİ, TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Söz konusu karar sonrası İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç'ten gelen açıklamalar ise dikkat çekti. İTO Başkanı Avdagiç "İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı’nı memnuniyetle karşılıyoruz. AB’nin de 150 euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu biliyoruz. Resmi Gazete’de yayınlanan kararı, bu yönüyle küresel ölçekte korumacı ticaret reflekslerini yansıtan ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç fırsat deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" 3

ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE İSYAN ETTİ

Avdagiç'in bu sözlerine ise hem üreticilerden hem tüketicilerden hem de uzman isimlerden peş peşe tepkiler geldi.

TEPKİLER SONRASI YORUMA KAPATTI

İTO Başkanı Avdagiç'in gelen tepkiler sonrası söz konusu mesajını yoruma kapattığı görüldü.

Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç fırsat deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" 4

BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARI SON BİR HAFTADA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yurt dışından getirilen birçok ürünün fiyatının son bir haftada neredeyse iki katı fiyattan satıldığı görüldü.

Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç fırsat deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" 5

İşte gündem yaratan o paylaşımlardan bazıları;

Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" G1
Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" G2
Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" G3
Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" G4
Yurt dışı alışverişinde 30 Euro limiti kaldırıldı, Şekib Avdagiç 'fırsat' deyince tepkiler peş peşe geldi: "Bu en büyük tehlike" G5
