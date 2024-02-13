Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ

Aslına bakarsanız neyi konuşursak konuşalım, hep bütçe diyoruz. Bütçenin gerekleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hedefleri var. Bir yere kadro tahsis edilirken yine bütçe gerekleri gözetiliyor. Bu kapsamda da öğretmen atamalarına ilişkin sayıyı Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. MEB sayıyı yüksek tutmak istiyor ama son kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘Size şu kadar kadro veriyorum’ demesi gerekiyor. Dolayısıyla öğretmen atamalarına ilişkin kadro atamalarının açıklanmamasının sebebi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın henüz çalışmalarını sonlandırmaması.