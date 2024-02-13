FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 10:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kritik kararların alındığı Kabine toplantısı dün akşam gerçekleşti. Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 bin atama bekleyen öğretmen adaylarının beklediği haber çıkmadı. Milli Eğitim Bakanlığı sayıyı yüksek tutup süreci hızlandırmak istese de son söz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olacağı için henüz netice alınmadı. TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan ise merak edilen kulis bilgilerini, 'Biraz moraller bozulabilir' diye paylaştı. İşte detaylar...

2023'ün sonunda başlayıp 2024'ün başında devam eden öğretmen atama kararlarıyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Yüz binlerce öğretmen adayı dün akşamki Kabine toplantısından umutluydu. Ancak istedikleri güzel haber gelmedi. Adaylar merakla neden açıklanmadığını sorgularken kulis bilgileri TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan'dan geldi.

Keşfet

Sözcan, öğretmen atamalarıyla ilgili neden açıklama gelmediğini paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dikkat çeken Sözcan, "kulis bilgisi araştırdım. Biraz moraller bozulabilir" dedi.

İşte öğretmen atamalarıyla ilgili Sözcan'ın paylaştığı kulis bilgileri;

"Neden dünkü kabinede öğretmen atamalarına ilişkin bir karar çıkmadı? Gözler öğretmen atamalarına çevrilmişti. 2023 KPSS'ye giren öğretmenler 100 bin atama bekliyordu. Cumhuriyet'in 100. yılına özel, atama bekleyen 100 bin öğretmen adayları ve aileleri kabineye kilitlenmişti. Ancak o karara çıkmadı. Neden o karar çıkmadı?

"BİRAZ MORALLER BOZULABİLİR"

"BİRAZ MORALLER BOZULABİLİR"

Kabine toplantısı sonrasında eğitim çevrelerini aradım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kulis bilgisi araştırdım. Bana gelen özel kulis bilgilerini öğretmen adaylarıyla paylaşmak istiyorum, biraz moralleri bozulabilir, baştan belirteyim.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ

Aslına bakarsanız neyi konuşursak konuşalım, hep bütçe diyoruz. Bütçenin gerekleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hedefleri var. Bir yere kadro tahsis edilirken yine bütçe gerekleri gözetiliyor. Bu kapsamda da öğretmen atamalarına ilişkin sayıyı Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. MEB sayıyı yüksek tutmak istiyor ama son kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘Size şu kadar kadro veriyorum’ demesi gerekiyor. Dolayısıyla öğretmen atamalarına ilişkin kadro atamalarının açıklanmamasının sebebi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın henüz çalışmalarını sonlandırmaması.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atama Öğretmen kabine
En Çok Okunan Haberler
Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

Motorine 2 lira 55 kuruş zam geldi

Gram altın ve ons altında 16.30 bekleyişi!

Gram altın ve ons altında 16.30 bekleyişi!

Acil işçi arıyorlar! Sektör durma noktasında; rakam yükseldi, ilanlara dönen yok

Acil işçi arıyorlar! Sektör durma noktasında; rakam yükseldi, ilanlara dönen yok

2000 TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte en güçlü ihtimal

2000 TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte en güçlü ihtimal

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.