Yüzbinleri ilgilendiren kritik ‘zam’ toplantısı! 18 bin liralık fark oluşmuştu: TÜRK-İŞ’ten kamu işçisine refah payı talebi

Bir elektrik işçisiyle teknisyen arasında yaklaşık 18 bin lira ücret farklılığı var. Arkadaşlarımız işveren sendikası TÜHİS ile geçen hafta ve bugün görüştü. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili. Toplantıda arkadaşlarımızın tamamı görüşlerini paylaştı."