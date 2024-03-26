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  4. 'Yüzde 15, 20, 25...' SGK uzmanından asgari ücret için dikkat çeken 'ara zam' iddiası! Oran verdi, "Yüksek ihtimal..."

'Yüzde 15, 20, 25...' SGK uzmanından asgari ücret için dikkat çeken 'ara zam' iddiası! Oran verdi, "Yüksek ihtimal..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.03.2024 07:27
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Seçim öncesi emekliler seyyanen zam beklerken çalışanların da gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Asgari ücrete ara zam ihtimalleri neler? Yapılırsa oranlar ve maaşlar ne olur? Dikkat çeken açıklama geldi.

Asgari ücret, 2024 yılı Ocak ayında yapılan zamla 17.758 TL'ye yükseltildi. Döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyondaki artış sonrası maaşlar erirken çalışanlarında gündeminde de asgari ücret zammı var. SGK Uzmanı asgari ücrete ara zam için dikkat çeken iddialarda bulundu. İşte detaylar...

Yerel Seçim 2024

TGRT'de konuşan Karakaş, asgari ücrete ikinci zam beklentilerinin artmasıyla birlikte güncellemenin yeniden devreye alınıp alınmayacağı değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyona işaret eden Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret ile ilgili yasada, Ocak ayında, temmuz ayında veya kaç kez belirlersen belirle bununla ilgili sıkıntı yok. İstenildiği zaman yeniden artırılabilir.

Bugün enflasyona baktığımızda yine temmuz ayına gelindiğinde beklentiler yüzde 24-25 civarında olması."

"Dolayısıyla çalışanların haklarının telafisi anlamında temmuz ayında olma ihtimali yüksektir."

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asgari ücret döviz Enflasyon maaş Asgari ücret ara zam
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