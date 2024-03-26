'Yüzde 15, 20, 25...' SGK uzmanından asgari ücret için dikkat çeken 'ara zam' iddiası! Oran verdi, "Yüksek ihtimal..."

Asgari ücret, 2024 yılı Ocak ayında yapılan zamla 17.758 TL'ye yükseltildi. Döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyondaki artış sonrası maaşlar erirken çalışanlarında gündeminde de asgari ücret zammı var. SGK Uzmanı asgari ücrete ara zam için dikkat çeken iddialarda bulundu. İşte detaylar...

