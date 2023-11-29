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'Yüzde 25 eksilmiş olacak' Dikkat çeken 'asgari ücret' çıkışı! "Temmuzda mutlaka..."

29.11.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar asgari ücrete kilitlenmişken yeniden ara zam olup olmayacağı da merak ediliyordu. Bu süreçte tek zam sinyali verilirken BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici "Yılda 1 kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek, işçinin emeğine haksızlıktır." dedi. 2024'te enflasyon yüzde 50 bile olsa haziranda asgari ücretlinin maaşının yüzde 25 eksilmiş olacağına vurgu yapan Destici "Temmuzda mutlaka yeniden tespit edilmelidir" dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar açıklanacak yeni asgari ücreti merakla beklerken 2024'te ikinci bir zam daha olup olmayacağı da araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklamalar dikkatle takip edilirken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir 'asgari ücret' mesajı geldi.

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DESTİCİ'DEN BASIN TOPLANTISINDA 'ASGARİ ÜCRET' VURGUSU

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, asgari ücret rakamlarının enflasyonun altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.
Son 6 aylık enflasyonun yüzde 45'e çıktığı varsayıldığında, bu rakamın verilmesi ve bunun üstüne de yüzde 10'un altında olmayan refah payının ödenmesi gerektiğini belirten Destici, "Enflasyonun yüzde 60-70'lerde olduğu ülkemizde, yılda bir kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır." dedi.
Destici devamında "Onları bir yıl ocakta belirlenen maaşa mahkum etmek doğru değildir." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 25 KESİLMİŞ OLACAK"

"YÜZDE 25 KESİLMİŞ OLACAK"
Asgari ücretin temmuzda yeniden tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapan Destici "2024'te tahmini öngörülen enflasyon yüzde 50 bile olsa hazirana geldiğimizde asgari ücretlinin maaşı yüzde 25 eksilmiş olacak, onun için temmuzda mutlaka yeniden tespit edilmelidir, asgari ücret tek haneye düşene kadar yani yüzde 10'un altına düşene kadar." şeklinde konuştu. (AA)
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asgari ücret Mustafa Destici
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