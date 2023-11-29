'Yüzde 25 eksilmiş olacak' Dikkat çeken 'asgari ücret' çıkışı! "Temmuzda mutlaka..."

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar açıklanacak yeni asgari ücreti merakla beklerken 2024'te ikinci bir zam daha olup olmayacağı da araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklamalar dikkatle takip edilirken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir 'asgari ücret' mesajı geldi.



DESTİCİ'DEN BASIN TOPLANTISINDA 'ASGARİ ÜCRET' VURGUSU

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, asgari ücret rakamlarının enflasyonun altında olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Son 6 aylık enflasyonun yüzde 45'e çıktığı varsayıldığında, bu rakamın verilmesi ve bunun üstüne de yüzde 10'un altında olmayan refah payının ödenmesi gerektiğini belirten Destici, "Enflasyonun yüzde 60-70'lerde olduğu ülkemizde, yılda bir kez asgari ücret tespit edilmesine geri dönmek, işçinin emeğine, alın terine haksızlıktır." dedi.

Destici devamında "Onları bir yıl ocakta belirlenen maaşa mahkum etmek doğru değildir." ifadelerini kullandı.