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Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada! En düşük emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam: 10 bin TL!

21.11.2023 21:27 | Son Güncelleme:
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Yeni yıl yaklaştı, en düşük aylığı alan emeklilerin gözü kulağı, kulislerden sızan haberlere çevrildi. 7 bin 500 TL emekli maaşı alanlar, enflasyon rakamlarına göre şimdiden yüzde 29,41'lik zammı ceplerine koyarken, şekillenen son rakamlar kulislere sızdı. Masada, emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 45'lik bir zammın yapılmasının olduğu belirtildi.

Emekli maaşlarına zam için geri sayım sürüyor. Milyonlarca emeklinin 2024 başında hesaplarında olacak zamlı maaşlar için ekonomi kurmayları çalışmalarını hızlandırırken, şekillenen son rakamlar da kulislerde konuşulmaya başlandı.


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EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 29,41'LİK ZAM GARANTİ

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 29,41'LİK ZAM GARANTİ
7 bin 500 TL emekli maaşı alanlar, enflasyon rakamlarına göre şimdiden yüzde 29,41'lik zammı ceplerine koydular.
Son iki ayın enflasyon verileri henüz ortaya çıkmazken, en düşük emekli maaşının 9 bin 500 TL'yi aşacağı kesin gibi.

BEKLENTİ 11 BİN 400 TL

BEKLENTİ 11 BİN 400 TL
Show Haber'de yer alan habere göre; vatandaşların beklentisi ise en düşük emekli maaşının yüzde 52'lik bir artışla 11 bin 400 TL'ye çekilmesi.
Kulislere yansıyan son bilgilere göre maaş zammı için bütçe dengelerine dikkat edildiği belirtilirken, yapılacak zam oranında tüm dengelerin gözetilmesi için çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL MASADA

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 10 BİN TL MASADA
Buna göre en düşük emekli maaşının yüzde 45'lik zamla birlikte 10 bin TL'ye çıkarılması gündemde.
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