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YÜZDE 400 ZAM KAPIDA! Cezalarda büyük artış... Dün gece kabul edildi, üst sınır günlük 500 TL'ye çıkıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.02.2024 11:48 | Son Güncelleme:
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Yüzde 400 zam geliyor! Dün akşam TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 8. Yargı Paketi'ndeki detaylar gündem oldu. Yeni yargı paketinde caydırıcılığın artırılması hedeflenirken adli para cezalarında büyük artışa gidiliyor. Söz konusu tasarıya göre günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Peki 8. Yargı Paketi'nde hangi maddeler var. İşte tüm detaylar...

Yüzde 400 zam haberi bir anda gündem yarattı. Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmesi sonrası yeni detaylar da ortaya çıktı. Çok sayıda önemli değişikliğin yer aldığı teklifte; adli para cezalarındaki yüzde 400'lük artış dikkat çekti.

YÜZDE 400 ZAM GELİYOR! ÜST SINIR GÜNLÜK 500 TL OLACAK

NTV'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’na gittikten sonra yasalaşması beklenen düzenlemeyle; suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

"AYRI AYRI CEZALANDIRILACAK"

Söz konusu tasarıda AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de iptal gerekçelerine göre yeniden hazırlandı. Buna göre, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlemiş sayılacak ve ayrı ayrı cezalandırılacak. Hükmün geriye bırakılması kararlarına karşı da temyiz yoluna gidilebilecek.

Hapis cezasının infazı re’sen vasi atama sebebi olmayacak, hükümlünün istemesi gerekecek.

Anlık Borsa

8. YARGI PAKETİ'NDE HANGİ MADDELER VAR? NELER DEĞİŞECEK?

8. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

8. Yargı Paketi'nde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

-Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

- Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

- İcra ve İflas Kanunu'na göre bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.

- Kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak.

- Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
adli para cezası tbmm
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