YÜZDE 400 ZAM KAPIDA! Cezalarda büyük artış... Dün gece kabul edildi, üst sınır günlük 500 TL'ye çıkıyor

Yüzde 400 zam haberi bir anda gündem yarattı. Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmesi sonrası yeni detaylar da ortaya çıktı. Çok sayıda önemli değişikliğin yer aldığı teklifte; adli para cezalarındaki yüzde 400'lük artış dikkat çekti.

YÜZDE 400 ZAM GELİYOR! ÜST SINIR GÜNLÜK 500 TL OLACAK

NTV'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’na gittikten sonra yasalaşması beklenen düzenlemeyle; suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

"AYRI AYRI CEZALANDIRILACAK"

Söz konusu tasarıda AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de iptal gerekçelerine göre yeniden hazırlandı. Buna göre, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlemiş sayılacak ve ayrı ayrı cezalandırılacak. Hükmün geriye bırakılması kararlarına karşı da temyiz yoluna gidilebilecek.

Hapis cezasının infazı re’sen vasi atama sebebi olmayacak, hükümlünün istemesi gerekecek.



