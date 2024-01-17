Yüzde 60 zam sonrası belediye başkanını omuzlarda taşıdılar! En düşük maaş 31 bin 103 lira oldu

Başkan Silpagar, burada yaptığı konuşmada her daim işçinin ve belediye çalışanlarının yanında olduğunu ifade ederek şunlar kaydetti:

“Bizler dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da halkımıza hizmet ettiğimiz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın hakkını koruyarak, çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz dedik ve bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Sizleri seviyorum, Allah sizlerden razı olsun, dualarınızı eksik etmeyin. Dua, destek sizden, Allah da bize ödeme kolaylığı nasip edecektir elhamdülillah diyoruz. Allah’a emanet olun” diye konuştu. Başkan Silpagar, yapılan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşının net 31 bin 103 liraya çıkarıldığını, evli ve iki çocuklu işçiler için de en düşük maaşın ise net 33 bin 540 lira olarak belirlendiğini belirtti.