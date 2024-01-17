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Yüzde 60 zam sonrası belediye başkanını omuzlarda taşıdılar! En düşük maaş 31 bin 103 lira oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 14:48 | Son Güncelleme:
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Yalova’nın Çiftlikköy Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı yaklaşık yüzde 60 artarak 31 bin 103 lira oldu. Maaş zammı protokolünde Başkan Ali Murat Silpagar’ı kapıda meşalelerle karşılayan belediye işçileri, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı kutladı.

Yalova’nın Çiftlikköy Belediyesi’nde işçilere yüzde 60 zam yapıldı. Zamla birlikte en düşük işçi maaşının 18 bin 477 liradan 31 bin 103 liraya yükseldi. Zam kararının ardından işçiler Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ı omuzlarda taşıdı. Ramazan Bayramı için 500 TL, Kurban Bayramı için bin 100 TL olan bayram harçlığına yüzde 900 artış yapılarak Ramazan Bayramı için 5 bin TL’ye, Kurban Bayramı için ise 10 bin TL’ye çıkarıldı.


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Çiftlikköy Belediyesi ve Zirvekent AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme töreni Çiftlikköy Belediyesi Düğün ve Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplu sözleşme Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Hak-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz ve Öz-Güven Sen Genel Sekreteri Hasan Koç arasında imzalandı. İşçiler, meşale ve alkışlarla ve “Büyük başkan” sloganı atarak Başkan Silpagar’ı kapıda karşıladı. Silpagar’ı omuzlara alan işçiler en düşük işçi maaşının 18 bin 477 liradan 31 bin 103 liraya çıkaran Silpagar’a büyük ilgi gösterdi.

Başkan Silpagar, burada yaptığı konuşmada her daim işçinin ve belediye çalışanlarının yanında olduğunu ifade ederek şunlar kaydetti:

“Bizler dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da halkımıza hizmet ettiğimiz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın hakkını koruyarak, çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz dedik ve bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Sizleri seviyorum, Allah sizlerden razı olsun, dualarınızı eksik etmeyin. Dua, destek sizden, Allah da bize ödeme kolaylığı nasip edecektir elhamdülillah diyoruz. Allah’a emanet olun” diye konuştu. Başkan Silpagar, yapılan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşının net 31 bin 103 liraya çıkarıldığını, evli ve iki çocuklu işçiler için de en düşük maaşın ise net 33 bin 540 lira olarak belirlendiğini belirtti.

Yapılan toplu sözleşmeyle askerlik yol harçlığı bin TL’den 5 bin TL’ye, aile yardımı yüzde 49,5 artışla bin 158 TL’den bin 728 TL’ye, yemek ücreti yüzde 55’lik artışla 110 TL’den 170 TL’ye, 26 TL olan yol ücreti yüzde 55’lik artışla 40 TL’ye, 100 TL olarak yakacak parası Yüzde 650 artışla 750 TL’ye, 400 TL olan izin yardımı Yüzde 525’lik artışla 2 bin 500 TL’ye, kırtasiye yardımı yüzde 700 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca sözleşmeye eklenen yeni madde ile çocukları üniversitede yüksek lisans eğitimi yapan ailelere eğitim yardımı olarak aylık bin 258 TL ödeneceği açıklandı. Saha çalışanlarına ise bin TL saha çalışma primi eklendi.

Ramazan Bayramı için 500 TL, Kurban Bayramı için bin 100 TL olan bayram harçlığına yüzde 900 artış yapılarak Ramazan Bayramı için 5 bin TL’ye, Kurban Bayramı için ise 10 bin TL’ye çıkarıldı. Başkan Silpagar, yıllık ikramiyeyi de 2024 yılı için 72’den 92’ye, 2025 yılı için 112 ikramiyeye yükselttiklerini dile getirerek, “Her 6 ayda bir devlet memurlarına gelen ücret artışları aynı şekilde sizleri de kapsayacak ve paraya tahakkuk eden tüm sosyal haklarınıza da uygulanacak” ifadelerini kullandı. Yıllık izin hakları, kıdem hakları ve süt izinleriyle ilgili güncellemeler de yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Yalova Zam
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