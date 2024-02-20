Zam da bayram ikramiyesi de yetmeyince farklı yol denediler! Ekonomist Muhammet Bayram ‘bankalar tarihinde ilk’ dedi: Emekli maaşı promosyonunu beğenmeyen kaçıyor

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 49,25’lik Ocak 2024 zammını hesaplarında gördü. Tüm bunların yanında 2000 lira olan emekli bayram ikramiyesi de her iki bayram için 3’er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin liraya yükseltildi. 3 bin TL bayram ikramiyesi az bulununca emekliler çareyi bu kez de banka promosyonlarında aramaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM BEKLENTİSİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram emekli ikramiyelerinin yaklaşan Ramazan Bayramı’nda 3 bin TL olarak ödeneceğini, ancak Kurban Bayramı öncesinde bu rakamın artırılmasının gündeme geleceğini söyledi. Bayram, 7500 liradan 10.000 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme yapılacağını düşündüğünü dile getirdi.

BANKALAR TARİHİNDE İLK KEZ

“Her emekli maaşı arttığında bankaların emekli maaşı promosyonları gündeme geliyor. Ve bankaların vermiş olduğu emekli promosyonları artırılıyor” diyen Bayram, “Bankalar şu an mevduat toplama yarışında. Şu anda bankalar tarihinde ilk defa vermiş olduğu krediler toplamış olduğu paralardan daha az. Aslında bankalar biraz kârını dağıtmak istiyor. Bu promosyonlar da onun için. Burada sadece emekliler üzerinden değil kurumlarla da anlaşma yapıp promosyon dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TÜYO VERDİ

Emeklilere tavsiye de veren Ekonomist Bayram, “3 yıllık sözleşmelerimiz var. Emeklilerimiz bankadan bankaya dolaşıp şubelerden bir fiyat alıp ‘ben eğer bu promosyonu bozarsam ne kadar veririm’ cevabını bulmalılar. Daha sonrasında eğer istiyorsa almış olduğu parayı geri ödeyerek bankasını değiştirebilir. Daha yüksek bir promosyon alacağı bankaya geçebilir.



