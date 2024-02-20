Zam da bayram ikramiyesi de yetmeyince farklı yol denediler! Ekonomist Muhammet Bayram ‘bankalar tarihinde ilk’ dedi: Emekli maaşı promosyonunu beğenmeyen kaçıyor

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 49,25’lik Ocak 2024 zammını hesaplarında gördü. Tüm bunların yanında 2000 lira olan emekli bayram ikramiyesi de her iki bayram için 3’er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin liraya yükseltildi. 3 bin TL bayram ikramiyesi az bulununca emekliler çareyi bu kez de banka promosyonlarında aramaya başladı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram emekli ikramiyelerinin yaklaşan Ramazan Bayramı’nda 3 bin TL olarak ödeneceğini, ancak Kurban Bayramı öncesinde bu rakamın artırılmasının gündeme geleceğini söyledi. Bayram, 7500 liradan 10.000 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme yapılacağını düşündüğünü dile getirdi.
“Her emekli maaşı arttığında bankaların emekli maaşı promosyonları gündeme geliyor. Ve bankaların vermiş olduğu emekli promosyonları artırılıyor” diyen Bayram, “Bankalar şu an mevduat toplama yarışında. Şu anda bankalar tarihinde ilk defa vermiş olduğu krediler toplamış olduğu paralardan daha az. Aslında bankalar biraz kârını dağıtmak istiyor. Bu promosyonlar da onun için. Burada sadece emekliler üzerinden değil kurumlarla da anlaşma yapıp promosyon dağıtıyor” ifadelerini kullandı.
Emeklilere tavsiye de veren Ekonomist Bayram, “3 yıllık sözleşmelerimiz var. Emeklilerimiz bankadan bankaya dolaşıp şubelerden bir fiyat alıp ‘ben eğer bu promosyonu bozarsam ne kadar veririm’ cevabını bulmalılar. Daha sonrasında eğer istiyorsa almış olduğu parayı geri ödeyerek bankasını değiştirebilir. Daha yüksek bir promosyon alacağı bankaya geçebilir.
3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
"8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü"
"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."
Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.
"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.
Buna göre maaş aralığınız:
0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;
3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;
7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;
10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"