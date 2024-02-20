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  4. Zam da bayram ikramiyesi de yetmeyince farklı yol denediler! Ekonomist Muhammet Bayram ‘bankalar tarihinde ilk’ dedi: Emekli maaşı promosyonunu beğenmeyen kaçıyor

Zam da bayram ikramiyesi de yetmeyince farklı yol denediler! Ekonomist Muhammet Bayram ‘bankalar tarihinde ilk’ dedi: Emekli maaşı promosyonunu beğenmeyen kaçıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.02.2024 14:35 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşına zam, bayram ikramiyelerinde artış derken sıra emeklinin banka promosyonlarına geldi. Yapılan artışları yetersiz bulan emekli 15 bin liraya kadar yükselen promosyonlar için banka banka gezmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, hem emekli bayram ikramiyesinde hem de en düşük emekli maaşında güncelleme yapılacağını söyledi. Daha yüksek emekli maaşı promosyonu için emeklilere tüyo da verdi.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 49,25’lik Ocak 2024 zammını hesaplarında gördü. Tüm bunların yanında 2000 lira olan emekli bayram ikramiyesi de her iki bayram için 3’er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin liraya yükseltildi. 3 bin TL bayram ikramiyesi az bulununca emekliler çareyi bu kez de banka promosyonlarında aramaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM BEKLENTİSİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram emekli ikramiyelerinin yaklaşan Ramazan Bayramı’nda 3 bin TL olarak ödeneceğini, ancak Kurban Bayramı öncesinde bu rakamın artırılmasının gündeme geleceğini söyledi. Bayram, 7500 liradan 10.000 liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme yapılacağını düşündüğünü dile getirdi.

TÜRK LİRASI (372)

BANKALAR TARİHİNDE İLK KEZ

“Her emekli maaşı arttığında bankaların emekli maaşı promosyonları gündeme geliyor. Ve bankaların vermiş olduğu emekli promosyonları artırılıyor” diyen Bayram, “Bankalar şu an mevduat toplama yarışında. Şu anda bankalar tarihinde ilk defa vermiş olduğu krediler toplamış olduğu paralardan daha az. Aslında bankalar biraz kârını dağıtmak istiyor. Bu promosyonlar da onun için. Burada sadece emekliler üzerinden değil kurumlarla da anlaşma yapıp promosyon dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TÜYO VERDİ

Emeklilere tavsiye de veren Ekonomist Bayram, “3 yıllık sözleşmelerimiz var. Emeklilerimiz bankadan bankaya dolaşıp şubelerden bir fiyat alıp ‘ben eğer bu promosyonu bozarsam ne kadar veririm’ cevabını bulmalılar. Daha sonrasında eğer istiyorsa almış olduğu parayı geri ödeyerek bankasını değiştirebilir. Daha yüksek bir promosyon alacağı bankaya geçebilir.


Anlık Borsa

BANKA BANKA ŞUBAT AYI PROMOSYON KAMPANYALARI

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3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.


Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

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FİBABANKA

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Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.

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"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı promosyonu
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