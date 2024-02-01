10 bin 840 afet konutunun kurası çekilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek.Afetten etkilenen Hatay'da, depremlerde 80 bin 323 bina "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda kent genelinde evlerini kaybeden afetzedeler için konut yapımına başlandı. TOKİ tarafından il genelinde 33 farklı noktada 1828'i 2+1, 30 bin 486'sı ise 3+1 olmak üzere 32 bin 314 konutun inşası planlandı. Bu konutlardan 660'ının yapımı ise bağışçılar tarafından karşılanıyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlılığında devletin tüm imkanları harekete geçirdiğini söyledi. Yıkımı gerçekleşen binaların yerine eskisinden daha güçlü ve güzel binalar yapmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 24 saat esaslı çalışma sistemiyle sahada olduklarının altını çizdi.
Masatlı, şöyle konuştu: "Bu kapsamda kalıcı konutlarımızın bir ayağı da malumunuz üzere TOKİ marifetiyle yaptığımız konutlarımızdır. Şu ana kadar ilimizde 33 farklı alanda 32 bin 314 konutun yapımı devam etmektedir, bir kısmı da tamamlanmıştır. Öteki taraftan kalıcı konutlarımızın bir diğer ayağı olan kırsal konutlarımızdır. Bununla ilgili de 5 bin 582 köy konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 2 bin 650'sinin de inşaatı devam ediyor. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ivedilikle kavuşabilmeleri için konutlarımızın kabulleri gerçekleştirildikçe kura yöntemiyle teslimler yapılacak. Asırların felaketi depremin yıl dönümünü yaklaşırken tüm il genelinde 6 bin 572'si TOKİ kalıcı konut, 703'ü de kırsal konut olmak üzere toplamda 7 bin 275 konutumuzun kura çekimini inşallah 3 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Şimdiden kalıcı konutlarına kavuşacak vatandaşlarımıza eskisinden daha güçlü, daha güzel yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."
Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:
İLÇELER ve TOKİ KONUT SAYISI
ANTAKYA 12823
ARSUZ 1188
DEFNE 3069
ALTINÖZÜ 364
İSKENDERUN 3986
PAYAS 1351
KIRIKHAN 2576
KUMLU 303
HASSA 3878
SAMANDAĞ 424
DÖRTYOL 2060
BELEN 292
TOPLAM 32314
Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:
İLÇEKÖY KONUTU SAYISI
ALTINÖZÜ 900
ANTAKYA 316
ARSUZ 494
BELEN 87
DEFNE 127
ERZİN 158
HASSA 276
İSKENDERUN 157
KIRIKHAN 1088
KUMLU 7
REYHANLI 885
SAMANDAĞ 407
YAYLADAĞI 680
TOPLAM 5582
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'de de kalıcı deprem konutlarının yapımında sona gelindi. Depremlerde 273 binanın yıkıldığı, 10 binden fazla binanın ise hasar gördüğü Osmaniye'de, kent merkezi ve ilçelerde evleri yıkılan ya da zarar gören depremzedeler için konut yapımı sürüyor.