FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 10 bin 840 afet konutunun kurası çekilecek

10 bin 840 afet konutunun kurası çekilecek

01.02.2024 13:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 5 bin 582 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 2 bin 650'sının inşasına başlandı. Kent genelinde hızla yükselen konutlardan 6 bin 572'si TOKİ konutu, 703'ü de kırsal konut olmak üzere 7 bin 275'inin kurası 3 Şubat'ta çekilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek.Afetten etkilenen Hatay'da, depremlerde 80 bin 323 bina "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda kent genelinde evlerini kaybeden afetzedeler için konut yapımına başlandı. TOKİ tarafından il genelinde 33 farklı noktada 1828'i 2+1, 30 bin 486'sı ise 3+1 olmak üzere 32 bin 314 konutun inşası planlandı. Bu konutlardan 660'ının yapımı ise bağışçılar tarafından karşılanıyor.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlılığında devletin tüm imkanları harekete geçirdiğini söyledi. Yıkımı gerçekleşen binaların yerine eskisinden daha güçlü ve güzel binalar yapmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 24 saat esaslı çalışma sistemiyle sahada olduklarının altını çizdi.

Masatlı, şöyle konuştu: "Bu kapsamda kalıcı konutlarımızın bir ayağı da malumunuz üzere TOKİ marifetiyle yaptığımız konutlarımızdır. Şu ana kadar ilimizde 33 farklı alanda 32 bin 314 konutun yapımı devam etmektedir, bir kısmı da tamamlanmıştır. Öteki taraftan kalıcı konutlarımızın bir diğer ayağı olan kırsal konutlarımızdır. Bununla ilgili de 5 bin 582 köy konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 2 bin 650'sinin de inşaatı devam ediyor. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ivedilikle kavuşabilmeleri için konutlarımızın kabulleri gerçekleştirildikçe kura yöntemiyle teslimler yapılacak. Asırların felaketi depremin yıl dönümünü yaklaşırken tüm il genelinde 6 bin 572'si TOKİ kalıcı konut, 703'ü de kırsal konut olmak üzere toplamda 7 bin 275 konutumuzun kura çekimini inşallah 3 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Şimdiden kalıcı konutlarına kavuşacak vatandaşlarımıza eskisinden daha güçlü, daha güzel yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

Hatay'ın ilçelerine göre yapımı süren TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

İLÇELER ve TOKİ KONUT SAYISI

ANTAKYA 12823

ARSUZ 1188

DEFNE 3069

ALTINÖZÜ 364

İSKENDERUN 3986

PAYAS 1351

KIRIKHAN 2576

KUMLU 303

HASSA 3878

SAMANDAĞ 424

DÖRTYOL 2060

BELEN 292

TOPLAM 32314

Hatay'ın ilçelerine göre inşa edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

İLÇEKÖY KONUTU SAYISI

ALTINÖZÜ 900

ANTAKYA 316

ARSUZ 494

BELEN 87

DEFNE 127

ERZİN 158

HASSA 276

İSKENDERUN 157

KIRIKHAN 1088

KUMLU 7

REYHANLI 885

SAMANDAĞ 407

YAYLADAĞI 680

TOPLAM 5582

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'de de kalıcı deprem konutlarının yapımında sona gelindi. Depremlerde 273 binanın yıkıldığı, 10 binden fazla binanın ise hasar gördüğü Osmaniye'de, kent merkezi ve ilçelerde evleri yıkılan ya da zarar gören depremzedeler için konut yapımı sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem TOKİ Adana Hatay Osmaniye konut kura
En Çok Okunan Haberler
Altınok'un metro sözlerine vatandaştan tepki: Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz

Altınok'un metro sözlerine vatandaştan tepki: Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz

Emekli maaşı zam farkında 15 gün detayı...

Emekli maaşı zam farkında 15 gün detayı...

Takside dehşet kamerada! Taksiciye kabusu yaşattı

Takside dehşet kamerada! Taksiciye kabusu yaşattı

İkinci el araba almak isteyenler dikkat, çifte tarife! 5 ay daha süre verildi

İkinci el araba almak isteyenler dikkat, çifte tarife! 5 ay daha süre verildi

Gram altın için tarihi açıklayıp, rakam verdiler!

Gram altın için tarihi açıklayıp, rakam verdiler!

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.