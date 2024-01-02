2024'te ev kiralamada yeni dönem! Kritik '100 gün' sınırı... Ev sahipleri için yeni şartlar belli oldu, 1 milyon TL'ye kadar cezası var

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yeni maaşlar, yeni zamlar ve yeni düzenlemeler gündemdeki konuların başında geliyor. 2023 yılı özellikle büyükşehirlerdeki yüksek ev kiralarının konuşulduğu bir yıl olarak geride kalırken, yeni yıldan beklentiler arasında konut ve kira sorununun çözümü geliyor. Vatandaşlar "2024'te kira fiyatları düşecek mi? Yeni yılda evler ne kadar zamlanacak? 2024 ev kiraları ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; 1 Ocak itibariyle kiralarla ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken; 1 Ocak'tan itibaren artık evini günlük olarak kiralamak isteyen vatandaşlar bir dizi şartı yerine getirmek zorunda.



