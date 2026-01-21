FİNANS

2025’te İstanbul'da yatırımcılar oraya akın etti! İşte en çok konut satılan ilçe...

Türkiye genelinde konut satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. Megakentte 2025 boyunca satışlar hız kesmeden devam ederken, alıcıların rotası tek bir ilçede yoğunlaştı. Artan talep, fiyat hareketliliği ve yatırım iştahıyla öne çıkan o ilçe, İstanbul’da konut piyasasının yıldızı oldu. İşte o ilçeler...

Cansu Akalp

Türkiye’de konut sektörü geçen yılı zirvede tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te konut satışları 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların rekoruna da işaret etti. Konut satışlarında yıllık bazda %14,3 oranında yükseliş gözlemlendi.

İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKMADI

Megakent İstanbul, 280 bin 362 adet tapu devri ile satışlarda zirvede yer almaya devam etti. İstanbul’un toplam satışlar içindeki payı %16,61 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te 1’inin yaşandığı İstanbul, konut yatırımcısının ilk tercihi olmaya devam etti.

ESENYURT FARK ATTI

2025’te İstanbul’da en fazla satış yapılan ilçeler şöyle sıralandı:

Esenyurt: 34 bin 315

Pendik: 12 bin 861

Başakşehir: 12 bin 854

Bahçelievler: 12 bin 105

Beylikdüzü: 11 bin 422

Kartal: 10 bin 495

Kadıköy: 10 bin 331

Ümraniye: 9 bin 559

Maltepe: 9 bin 137

Sancaktepe: 8 bin 994

EN AZ SATIŞ YAPILAN İLÇELER

Geçen yıl en az satış gerçekleşen ilçeler ise şunlar oldu:

Adalar: 381

Çatalca: 755

Şile: Bin 254

İstanbul konut
