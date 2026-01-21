2025’te İstanbul'da yatırımcılar oraya akın etti! İşte en çok konut satılan ilçe...

Türkiye’de konut sektörü geçen yılı zirvede tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te konut satışları 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların rekoruna da işaret etti. Konut satışlarında yıllık bazda %14,3 oranında yükseliş gözlemlendi.
Megakent İstanbul, 280 bin 362 adet tapu devri ile satışlarda zirvede yer almaya devam etti. İstanbul’un toplam satışlar içindeki payı %16,61 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te 1’inin yaşandığı İstanbul, konut yatırımcısının ilk tercihi olmaya devam etti.
2025’te İstanbul’da en fazla satış yapılan ilçeler şöyle sıralandı:
Esenyurt: 34 bin 315
Pendik: 12 bin 861
Başakşehir: 12 bin 854
Bahçelievler: 12 bin 105
Beylikdüzü: 11 bin 422
Kartal: 10 bin 495
Kadıköy: 10 bin 331
Ümraniye: 9 bin 559
Maltepe: 9 bin 137
Sancaktepe: 8 bin 994
Geçen yıl en az satış gerçekleşen ilçeler ise şunlar oldu:
Adalar: 381
Çatalca: 755
Şile: Bin 254
Okuyucu Yorumları 0 yorum