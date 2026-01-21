2025’te İstanbul'da yatırımcılar oraya akın etti! İşte en çok konut satılan ilçe...

Türkiye’de konut sektörü geçen yılı zirvede tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2025’te konut satışları 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların rekoruna da işaret etti. Konut satışlarında yıllık bazda %14,3 oranında yükseliş gözlemlendi.