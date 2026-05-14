ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor! 16 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok market 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında araç sahiplerini sevindirecek oldukça kapsamlı bir seçkiyi raflara taşıyor. Akü takviye cihazından araç içi yatağa, şarjlı süpürgelerden yüksek basınçlı yıkama aparatlarına kadar teknolojik ve pratik birçok yardımcı ekipman sunuluyor. Ayrıca aracınızın hem iç hem dış temizliği için gerekli olan fırçalar, cilalar, özel temizleme spreyleri ve konforu artıran boyun yastığı, güneşlik gibi aksesuarlar da geniş bir yelpazede yer alıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
- Akü takviye cihazı ve dijital hava kompresörü 2,190 TL
- Kompresör 699 TL
- Kriko 1,5 ton cırcırlı 599 TL
- Araç içi ambiyans led aydınlatma 249 TL
- Şarjlı çok fonksiyonlu oto süpürgesi 1,490 TL
- Şarjlı basınçlı oto yıkama tabancası 999 TL
- Araç yol kayıt kamerası 999 TL
- Üçgen reflektör lambası 499 TL
- Dijital lastik basınç ölçer 199 TL
- Araç içi hava nemlendirici 199 TL
- Uçak tip dekor 199 TL
- Piranha motosiklet interkom kask kulaklığı 999 TL
- Aprilla şarjlı polisaj makinesi 849 TL
50 TL ve üzeri alışverişlere geçerli kasa arkası indirimleri;
- Domestos yüzey temizleyici çeşitleri 1500 ml 85 TL
- Solo bambu tuvalet kağıdı 12'li / kağıt havlu 8'li 95 TL
- Duru body scrub duş jeli çeşitleri 650 ml 119 TL
- Ülker biskrem 5'li 500 g 89 TL
- Pril bulaşık deterjanı çeşitleri 99 TL
- Direksiyon kılıfı 149 TL
- Araç içi temizleme fırçası 5'li set 119 TL
- Araç içi düzenleyici 149 TL
- Oto güneşlik gözlük klipsi 100 TL
- Kaporta göçük düzeltici 59 TL
- Balina yüzgeci anten 100 TL
- Otopark numaratör fosforlu 39 TL
- Oto bardak tutucu 50 TL
- Kör nokta aynası 2'li 59 TL
- Araç içi çöp kovası 79 TL
- Bel desteği 119 TL
- Oto koltuk arası düzenleyici 2'li 100 TL
- Oto karbon koruma bandı 100 TL
- Araç içi temizleme fırçası 59 TL
- Lastik parlatma temizleme aplikatörü 129 TL
- Seyahat boyun yastığı 59 TL
- Cep telefonu malzeme filesi 50 TL
- Oto güneşlik brandası 449 TL
- Oto minderi 3 parça 249 TL
- Motosiklet eldiveni 499 TL
- Araç içi yatak 999 TL
- Makaralı oto güneşliği 2'li 399 TL
- Oto şemsiye güneşlik 299 TL
- Ön cam metalize güneşlik 59 TL
- Oto yıkama bezi 100 TL
- Direksiyon koruyucu güneşlik 79 TL
- Oto yıkama basınçlı köpük püskürtücü 2 lt 199 TL
- Oto silikon cam çekçek 249 TL
- Oto yıkama fırçası saplı mop 299 TL
- Oto yıkama eldiven bezi 75 TL
- Cilalı çizik bezi 69 TL
- Torpido bakım seti 2'li 75 TL
- Çizik alıcı pasta cila 300 g 75 TL
- Pasta cila 300 g 75 TL
- Oto yıkama seti 100 TL
- Liqui moly fren balata temizleme spreyi 500 ml 119 TL
- Fakir lastik parlatıcı / hızlı cila / jant temizleyici / genel temizleyici / torpido temizleyici 69 TL
- Fakir yazlık cam suyu mango 3 lt 69 TL
- Fakir konsantre cam suyu mango kokulu 450 ml 69 TL
- Fakir cilalı oto şampuanı 1 lt 69 TL
- Caldini motor temizleme spreyi 500 ml 100 TL
- Caldini lastik tamir kiti 400 ml 100 TL
Bu içerik 14 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.