FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Düşük emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken bir noktaya işaret eden SGK Uzmanı Özgür Erdursun, hem EYT konusuna hem de mevcut çalışanların e-Devlet üzerinden yaptıkları emekli aylığı hesaplamalarına değindi. Erdursun "Düşük emekli aylıklarının nedeni EYT mi, emekli aylığı hesaplama sistemi mi?" sorusuna yanıtını değerlendirdi.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi
Hande Dağ

Bir yandan milyonlarca emekli, emekli maaşlarında yaşanacak değişimi takip ederken bir yandan da halihazırda çalışanlar emekliliğinde ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Düşük emekli maaşları konusu tartışılmaya devam ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi Dev banka gümüş tahminini değiştirdi: Uyarı da geldi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 1

"HENÜZ EMEKLİ OLMAMIŞ MİLYONLARCA ÇALIŞAN SİSTEM ÜZERİNDEN GELECEKTE ALACAĞI EMEKLİ AYLIĞINI HESAPLADIĞINDA DÜŞÜK RAKAMLARLA KARŞILAŞIYOR"

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında, düşük emekli aylıklarına dair yapılan tartışmalarda en çok dile getirilen başlıklardan birinin EYT düzenlemesi olduğunu söyleyen Özgür Erdursun, mevcut tabloda düşük emekli aylıklarının temel nedeninin EYT olmadığının görüldüğünü aktardı. Buna gerekçe olarak ise; henüz emekli olmamış milyonlarca çalışanın da sistem üzerinden gelecekte alacağı emekli aylığının hesapladığında düşük rakamlarla karşılaşmasını gösterdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan açıkladı: Enflasyon tahmini değişti Başkan Karahan açıkladı: Enflasyon tahmini değişti

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 2

"DİKKAT ÇEKİCİ OLAN; GELİR SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE DAHİ TABLONUN ÇOK FAZLA DEĞİŞMEMESİ"

e-Devlet üzerinden yapılan hesaplamaların bunu net biçimde ortaya koyduğunu dile getiren Erdursun 4A kapsamında çalışan SSK'lıların '4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama', Bağ-Kur sigortalılarının ise '4B Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama' ekranından bugün itibarıyla bağlanabilecek emekli aylıklarını görebildiğini belirtti.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 3

Erdursun "Sisteme giren çalışanların önemli bir bölümü, yıllarca prim ödemelerine rağmen beklediklerinden çok daha düşük emekli aylıklarıyla karşılaşıyor" dedi.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 4

Bugün sadece asgari ücretle çalışanların değil, asgari ücretin iki veya iki buçuk katı ücretle çalışanların da hesaplanan emekli aylıklarının çoğu zaman yaklaşık 20 bin TL seviyelerinde göründüğünü vurgulayan Erdursun "Daha dikkat çekici olan ise gelir seviyesi yükseldikçe dahi tablonun çok fazla değişmemesi" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 5

Bir örnek de veren Erdursun, asgari ücretin dört, beş hatta altı katı ücretle çalışan kişilerin dahi emekli aylığı hesaplama sistemine girdiklerinde yaklaşık 25 bin TL ile 28 bin 30 TL arasında emekli aylıklarıyla karşılaştıklarını belirtti. Bağ-Kur'lularda ise rakamların çoğu zaman daha da düşük kaldığını aktardı.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 6

"Kendi primini cebinden ödeyen BAĞ-KUR sigortalıları açısından durum daha da çarpıcı" diyen Erdursun, bugün birçok BAĞ-KUR’lunun, brüt asgari ücretin üç katına kadar prime esas kazanç üzerinden prim ödese bile ileride bağlanacak emekli aylığının beklentilerin oldukça altında kaldığını gördüğünü belirtti. Söz konusu tablonun, sadece düşük gelir grubunun değil, yüksek prim ödeyen kesimlerin de sistemden memnun olmadığını ortaya koyduğunu aktardı.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 7

Meselenin yalnızca düşük ücretle çalışanların düşük emekli aylığı alması olmadığının altını çizen Erdursun "Sorun artık sistemsel hale gelmiştir. Çünkü mevcut yapı, ödenen prim ile bağlanan emekli aylığı arasındaki ilişkiyi zayıflatmış durumda. Çalışanlar daha fazla prim ödeseler bile bunun emekli maaşına güçlü şekilde yansımadığını düşünüyor" dedi.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 8

SORUNUN TEMELİ NE?

3 Mart 2023 tarihinde EYT yasasının çıktığına işaret eden Erdursun, emekli aylığı hesaplama sisteminin bu tarihte değişmediğini, emekli aylığı hesaplama sisteminin 1.10.2008'de değiştiğini belirtti. Erdursun "EYT yasası çıkmasaydı emekli aylıkları bugün olduğu gibi düşük kalmaya devam edecekti" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 9

Sorunun temelinde yıllar içinde değişen emekli aylığı hesaplama sisteminin bulunduğunu aktaran Erdursun "Özellikle 2000 sonrası ve daha belirgin şekilde 1 Ekim 2008 sonrası uygulamaya giren sistemde aylık bağlama oranlarının düşmesi, güncelleme katsayılarının değişmesi ve büyümeden-gelişmeden emeklilere verilen payın azalması nedeniyle bağlanan emekli aylıkları giderek düşüyor" dedi.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 10

Bu durumun sadece SSK ve Bağ-Kur'luları etkilemediğini belirten Erdursun "1.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olan kişiler açısından da gelecekte bağlanacak emekli aylıkları oldukça düşük seviyelerde hesaplanıyor. Bugün kamu çalışanlarının önemli bir bölümü de ileride alacakları emekli maaşlarının çalışma dönemindeki gelirlerini karşılamayacağını görüyor" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 11

"SİSTEM BUGÜN YALNIZCA MEVCUT EMEKLİLERE DEĞİL, GELECEKTE EMEKLİ OLACAK MİLYONLARCA ÇALIŞANA DA DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI HESAPLIYOR"

Meselenin sadece bugün emekli olmuş kişilerin düşük aylık alması olmadığına işaret eden Erdursun, asıl dikkat çekici olan noktanın, henüz emekli olmamış çalışanların da sistemde düşük emekli aylıklarıyla karşı karşıya olması olduğunu belirtti. Devamında Erdursun "Bu nedenle “emekli sayısı arttı, EYT’liler emekli oldu, bu yüzden maaşlar düştü” yaklaşımı mevcut sorunu tam olarak açıklamıyor" dedi.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 12

Buna da açıklama getiren Erdursun, sorun yalnızca emekli sayısının artması olsaydı bugün çalışan ve henüz emekli olmamış kişilerin sistemde yüksek emekli aylıkları görmesi gerekeceğini dile getirdi. Ancak Erdursun, mevcut tablonun bunun tam tersini gösterdiğini belirterek "Sistem bugün yalnızca mevcut emeklilere değil, gelecekte emekli olacak milyonlarca çalışana da düşük emekli aylığı hesaplıyor" dedi.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 13

Erdursun devamında "EYT düzenlemesi sosyal güvenlik sistemi üzerinde ek maliyet oluşturmuş olabilir. Ancak düşük emekli aylıklarının temel nedeni olarak yalnızca EYT’yi göstermek, sistemin yapısal sorunlarını göz ardı etmek anlamına gelir. Çünkü bugün ortaya çıkan tablo, emekli aylığı hesaplama sisteminin kendisinin düşük aylık üretmeye başladığını açık şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun asgari ücret ten örnek verdi 14

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Erdursun, özellikle çalışanların ödedikleri prim ile alacakları emekli aylığı arasındaki bağın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Erdursun "Aksi halde uzun yıllar çalışan, yüksek prim ödeyen milyonlarca kişi emeklilik döneminde ciddi gelir kaybı yaşamaya devam edecek." dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japon otomotiv devi zarar açıkladı: 2040 hedefinden vazgeçti!Japon otomotiv devi zarar açıkladı: 2040 hedefinden vazgeçti!
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (14 Mayıs 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (14 Mayıs 2026)

Anahtar Kelimeler:
e-devlet emekli maaşı EYT çalışan emekli Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.