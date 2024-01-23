4,5 milyon konut mercek altında, cezalar yolda: Kira beyanları için bu tarihe dikkat

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kira vergileri mercek altına alındı. 4,5 milyon konut incelenirken kira geliri beyannameleri için son tarih 31 Mart olarak açıklandı. Kimler kira vergisi ödeyecek, beyannemeler nereden verilecek, kira beyan etmeyenler ne kadar ceza ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi. Kira gelirlerinin vergi dışında kalmaması için milyonlarca konut incelemeye alındı. Kira geliri kapsamında geçen yıl 1.7 milyon beyanneme alındı. Bu sene de kira geliri elde eden vatandaşlar en geç 31 Mart'a kadar gelirlerini bildirmek zorundalar.
Tapu ve nüfus verileri mercek altına alındı. Yaklaşık 4,5 milyon konutun analizi yapılıyor. Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ya da hiç beyannameye yönelik yasal işlem başlatılacak.
HaberTürk yayınına katılan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Yüksel, "2023 yılı için yıllık 21 bin TL'nin üzerinde bir kira geliri elde ederlerse bununla ilgili beyanname vermek zorundalar. Ancak bunun daha altında gelir elde eden, örneğin 20 bin lira, varsa beyan etmek zorunda değil." açıklamasını yaptı. Yüksel şu ifadeleri kullandı:
"Kira gelirini beyan etmeyenler gelir oranlarına göre ödeyecek. Yıllık 100 bin lira aldığımızı düşünelim, yüzde 5'i kadar ceza ödenecek yani 5 bin lira+ 300 lira usulsüzlük cezası ödeyecek. Artı faiz tabii, gecikme faizi"
İnternette Gelir Vergisi Dairesi'nden yönergeleri takip ederek elektronik olarak beyanname doldurulabilir.