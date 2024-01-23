4,5 milyon konut mercek altında, cezalar yolda: Kira beyanları için bu tarihe dikkat

KİMLER ALDIĞI KİRAYI BİLDİRMEK ZORUNDA?

HaberTürk yayınına katılan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Ali Yüksel, "2023 yılı için yıllık 21 bin TL'nin üzerinde bir kira geliri elde ederlerse bununla ilgili beyanname vermek zorundalar. Ancak bunun daha altında gelir elde eden, örneğin 20 bin lira, varsa beyan etmek zorunda değil." açıklamasını yaptı. Yüksel şu ifadeleri kullandı: