FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika | Sigara satışında yeni dönem başlıyor: Artık T.C. Kimlik numarası şart olacak!

Son dakika haberi: Sigara satışlarında yeni dönem başlıyor. Artık sigara satışında T.C. Kimlik numarası şartı olacak. Bakan Memişoğlu yeni düzenlemenin Meclis'e birkaç hafta içinde sunulacağını açıkladı.

Son dakika | Sigara satışında yeni dönem başlıyor: Artık T.C. Kimlik numarası şart olacak!
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadelede atılacak yeni adımları anlattı. Bakan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik ibrazıyla alıcının yaşının doğrulanacağını söyledi. Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere sigara satışını engellemeye yönelik denetimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SİGARA SATIŞINA 'KİMLİK' ŞARTI

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu "Sigara satışı kimlikle olacak. Kimlik No' şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" dedi.

"YAŞINI DOĞRULAYACAĞIZ"

Memişoğlu açıklamasının devamında "Belli yaşın altındaki insanlara sigara satılması yasak zaten. Bu satışı T.C. Kimliğini ibraz ederek satılması sağlanacak. Yaşını doğrulayacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Sigara satışında yeni dönem başlıyor: Artık T.C. Kimlik numarası şart olacak! 1

Memişoğlu Yeşilay’ın çalışmasının sonucunu aktaran Memişoğlu "İnsanlarımızın yüzde 80’i sigarayı bırakmak istiyor" dedi.

“SAĞLIK ORDUMUZ İÇİN YENİ ATAMA ÇOK YAKINDA”

Öte yandan sağlık sektöründe yeni atamalar yapılacağını bildiren Bakan Memişoğlu, "Birkaç hafta içerisinde alım konusunda duyuru yapacağız. Mezun olan arkadaşlarımızı çok yakın zamanda kendi ordumuza dahil edeceğiz" diye konuştu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyorBir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor
Türkiye’de sadece iki tane var! "Araçların fiyatı paha biçilmez"Türkiye’de sadece iki tane var! "Araçların fiyatı paha biçilmez"

Anahtar Kelimeler:
sigara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.