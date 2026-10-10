Son dakika | Sigara satışında yeni dönem başlıyor: Artık T.C. Kimlik numarası şart olacak!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadelede atılacak yeni adımları anlattı. Bakan Memişoğlu, sigara satışlarında kimlik ibrazıyla alıcının yaşının doğrulanacağını söyledi. Düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere sigara satışını engellemeye yönelik denetimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SİGARA SATIŞINA 'KİMLİK' ŞARTI

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu "Sigara satışı kimlikle olacak. Kimlik No' şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" dedi.

"YAŞINI DOĞRULAYACAĞIZ"

Memişoğlu açıklamasının devamında "Belli yaşın altındaki insanlara sigara satılması yasak zaten. Bu satışı T.C. Kimliğini ibraz ederek satılması sağlanacak. Yaşını doğrulayacağız" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu Yeşilay’ın çalışmasının sonucunu aktaran Memişoğlu "İnsanlarımızın yüzde 80’i sigarayı bırakmak istiyor" dedi.

“SAĞLIK ORDUMUZ İÇİN YENİ ATAMA ÇOK YAKINDA”

Öte yandan sağlık sektöründe yeni atamalar yapılacağını bildiren Bakan Memişoğlu, "Birkaç hafta içerisinde alım konusunda duyuru yapacağız. Mezun olan arkadaşlarımızı çok yakın zamanda kendi ordumuza dahil edeceğiz" diye konuştu.