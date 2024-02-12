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  4. 50 bin lira maaşı var, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü! İŞKUR da çare olamadı: İnşaat sektöründe alarm

50 bin lira maaşı var, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü! İŞKUR da çare olamadı: İnşaat sektöründe alarm

12.02.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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İŞKUR verilerine göre açık iş ilanı sayısı gerilese de halâ 187 bin ilan bulunuyor. En çok açık ise imalat ve sanayi sektörlerinde görülürken eleman açığı inşaat sektörüne de sıçradı. İzmir Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, işçilerin aylık ücretlerinin 50 bin TL'yi aştığını dile getirdi. Olgun, "Sıvacı, boyacı, kalıp ustasının günlük yevmiyesi 2 bin TL'yi buldu. Sektörde bırakın kalifiye elemanı, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü” dedi.

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi, bölgede hızla başlayan konut inşaatları nedeniyle personel bulma sorununu artırdı. İzmir Torbalı'da, inşaat sektöründe çalışan kalifiye işçilerin günlük yevmiyelerinin 2 bin TL'ye ulaştığı öğrenildi. Bu yüksek talep karşısında özellikle; sıva, demir, kalıp, boya ve inşaat ustaları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda usta ve yardımcı eleman eksikliği yaşanıyor.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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İnşaat sektöründeki personel sıkıntısı, projelerin zamanında tamamlanmasını ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasını zorlaştırarak, sektördeki işverenleri olumsuz etkiliyor. Gençlerin inşaat sektörüne ilgi göstermemesi sorunu daha da derinleştirirken, bu durum gelecekte nitelikli iş gücü arzında ciddi bir azalmaya yol açabilir.

"18 İLE 25 YAŞTAKİ NESİL BU SEKTÖRÜ TERCİH ETMİYOR"

"18 İLE 25 YAŞTAKİ NESİL BU SEKTÖRÜ TERCİH ETMİYOR"

İnşaat sektöründe, maliyet artışlarının yanı sıra iş gücü alanında da zorluklar yaşandığını vurgulayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “İzmir’in en çok konut üreten ilçelerinden Torbalı’da da, inşaat sektöründe çalışacak eleman problemi baş göstermeye başladı. Kalıp, sıva, demir gibi beceri gerektiren mesleklerde eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Halihazırda bulunan işçilerin çoğu da deprem bölgesindeki inşaatlara kaydı. Sektörde bırakın kalifiye elemanı, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü. Yerlerine yeni bir iş gücü gelmedi, açık pozisyonlar ise büyüdü. Gençlerimize inşaat denildiğinde, korku dolu gözlerle bakıyorlar. 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor” diye konuştu.

"İŞÇİLERİN AYLIK MAAŞLARI ORTALAMA 50 BİN LİRAYI AŞIYOR"

"İŞÇİLERİN AYLIK MAAŞLARI ORTALAMA 50 BİN LİRAYI AŞIYOR"

Olgun, “TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 113,47 artış gösterdi. Malzeme giderleri gibi işçi maaşları da yükselmeye devam ediyor. İşçilerin aylık maaşları ortalama 50 bin lirayı aşıyor.

Günlük olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen ücretler, mesailerle birlikte aylık 60-70 bin lirayı buluyor. Sıvacılar, demirciler, kalıpçıların maaşları, beyaz yakalı çalışanların maaşlarından daha yüksek seviyede” şeklinde aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat
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