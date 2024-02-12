50 bin lira maaşı var, vasıfsız eleman bile karaborsaya düştü! İŞKUR da çare olamadı: İnşaat sektöründe alarm

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi, bölgede hızla başlayan konut inşaatları nedeniyle personel bulma sorununu artırdı. İzmir Torbalı'da, inşaat sektöründe çalışan kalifiye işçilerin günlük yevmiyelerinin 2 bin TL'ye ulaştığı öğrenildi. Bu yüksek talep karşısında özellikle; sıva, demir, kalıp, boya ve inşaat ustaları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda usta ve yardımcı eleman eksikliği yaşanıyor.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

