500 bin sosyal konut projesinin illere göre dağılımı belli oldu! 500 bin sosyal konutun başvuru şartları neler? Ödeme planı nasıl olacak?

500 bin sosyal konut projesinin detaylarını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan'ın detayları açıklamasının ardından hangi ilde kaç tane sosyal konut inşa edilecek? 500 bin sosyal konut projesinin detayları neler? İşte 500 bin sosyal konut projesinin detayları...

Ezgi Sivritepe

81 ilde 500 bin konut projesi hayata geçecek. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüzyılın Konut Proje'sinin detaylarını duyurması ile başvuru şartları araştırılmaya başladı. 81 ilde kaç konutun inşa edileceği de araştırma konusu oldu. Peki, 500 bin sosyal konut projesinin başvuru şartları neler? 81 ilde kaç tane konut inşa edilecek?

YÜZYILIN KONUT PROJESİNE BAŞVURU ŞARTLARI

  • 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
  • Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
  • Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
  • Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
  • Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNİN ÖDEME PLANI

Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Ödeme planları ise şu şekilde:

  • İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1: 195.000 TL peşinat + aylık taksiti 7 bin 313 TL
  • İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1: 245.000 TL peşinat + aylık taksiti 9 bin 188 TL
  • İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1: 295.000 TL peşinat + aylık taksit 11 bin 63 TL
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1: 180.000 TL peşinat + aylık taksit 6 bin 750 TL

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1: 220.000 TL peşinat + aylık taksit 8 bin 250 TL

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1: 265.000 TL peşinat + aylık taksit 9 bin 938 TL

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU SÜRECİ

  • Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
  • Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak.
  • Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
  • Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

  • Engelli vatandaşlar: yüzde 5
  • Emekli vatandaşlar: yüzde 20
  • 3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10
  • Gençler: yüzde 20
