Avrupa'nın bu kasabasında 4 liraya ev sahibi olabilirsiniz

Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan'da yer alan Legrad kasabasında 13 sente ev satılıyor. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı Macaristan sınırındaki Hırvatistan'ın Legrad kasabasının nüfusu düşmeye devam ediyor. Kasabada yaşamayı teşvik için bölgede bazı projeler devreye alındı. Legrad yönetimi, 2021 yılında kentteki 19 terkedilmiş ya da inşaatı tamamlanmamış boş evi o zamanki Hırvatistan’ın para birimi olan 1 kuna (4 lira 20 kuruş) fiyatına satışa sundu. Evler eski olduğu için konutlara tadilat yardımı da yapılıyor.
CNBC'ye göre ocak ayında hükümet yetkilileri kentteki bazı boş veya terkedilmiş evlerin tanesi sadece 4 lira 20 kuruştan (13 sent) satışa hazır olduğunu duyurdu.
Düşük maliyetli evlerden birini almak için başka bir mülke sahip olmamak. Yetkililer başvuru sahiplerinin bunun Hırvatistan'da mı yoksa dünyanın herhangi bir yerinde mi mülk sahibi olmama şartını karşılayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.
Yerel Hırvat medya kuruluşu HRT, programın başladığı 2018′den bu yana bugün kentte beş yıl öncesine göre daha fazla çocuk bulunduğunu belirtti. Bunun sonucunda şehre yeni bir kreş bile açıldığını bildirdi.
Legrad belediye başkanı Ivan Sabolic "Toplamda oturuma hazır 5 konut satıldı. Üç aile zaten buraya taşındı ve bizi sevindiren şey, her üç ailenin de taşınma sırasında yeni bir çocuğu olması. Bu durum kreşteki çocukların sayısını artırdı" dedi.