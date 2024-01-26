Avrupa'nın bu kasabasında 4 liraya ev sahibi olabilirsiniz

Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan'da yer alan Legrad kasabasında 13 sente ev satılıyor. Yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı Macaristan sınırındaki Hırvatistan'ın Legrad kasabasının nüfusu düşmeye devam ediyor. Kasabada yaşamayı teşvik için bölgede bazı projeler devreye alındı. Legrad yönetimi, 2021 yılında kentteki 19 terkedilmiş ya da inşaatı tamamlanmamış boş evi o zamanki Hırvatistan’ın para birimi olan 1 kuna (4 lira 20 kuruş) fiyatına satışa sundu. Evler eski olduğu için konutlara tadilat yardımı da yapılıyor. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

