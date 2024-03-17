Bakan açıkladı: Konut kredisinin detayları netleşti! İşte verilecek hibe miktarı

Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.