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  4. Bakan açıkladı: Konut kredisinin detayları netleşti! İşte verilecek hibe miktarı

Bakan açıkladı: Konut kredisinin detayları netleşti! İşte verilecek hibe miktarı

17.03.2024 14:21
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Kampanyada verilecek hibe miktarı da belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin paylaşım yaptı. Kampanyanın detayları netleşti. Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

Kredi için gelir şartı aranıyor mu?

Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak. 

Kiracılara destek sağlanacak mı?

Kiracılara destek sağlanacak mı?

Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?

Bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

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Mehmet Özhaseki kredi çevre ve şehircilik bakanı hibe konut
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