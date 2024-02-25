Charlize Theron satışa çıkardı ama Nişantaşı'nda bir ev bile etmiyor... 4+1'lik dairenin fiyatı, Hollywood'daki malikaneden bile daha pahalı!

Biri Oscar ödüllü dünyaca ünlü yıldız Charlize Theron'un lüks malikanesi diğeri ise Nişantaşı'nın göbeğinde 4+1 apartman dairesi. Ünlü yıldız satışa çıkardığı dev mülküne rekor fiyat istese de Şişli'de bir daire parası etmedi. "Hollywood'da bir malikane mi, Nişantaşı'nda daire mi?" kıyası, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken; yapılan kıyas İstanbul'da ev fiyatlarının ne kadar pahalı hale geldiğini gözler önüne serdi.
Oscar ödüllü Charlize Theron'un satışa çıkardığı malikanenin fiyatı, İstanbul'daki ev fiyatlarının ne kadar yükseldiğini adeta gözler önüne serdi.
Dünyaca ünlü isim, Hollywood Hills'teki lüks malikanesini 3,8 milyon dolara (yaklaşık 118 milyon lira) satışa çıkardı.
Show Haber'de yer alan hbaere göre; malikanenin satış fiyatı Şişli'de 400 metrekarelik bir apartman dairesinin fiyatının altında kaldı.
Şişli'de satılık bir 400 metrekarelik 4+1 dairenin fiyatının 125 milyon lira olduğunu gösteriyor. Bu, Theron'un malikanesinin satış fiyatından yaklaşık 7 milyon lira daha fazla.
Onlarca filmde oynayan yıldız isim; havuzu, saunası, spor salonu olan lüks malikanesini satarak karşılığında Şişli'de bir apartman dairesi alamıyor.