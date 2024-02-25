Charlize Theron satışa çıkardı ama Nişantaşı'nda bir ev bile etmiyor... 4+1'lik dairenin fiyatı, Hollywood'daki malikaneden bile daha pahalı!

Biri Oscar ödüllü dünyaca ünlü yıldız Charlize Theron'un lüks malikanesi diğeri ise Nişantaşı'nın göbeğinde 4+1 apartman dairesi. Ünlü yıldız satışa çıkardığı dev mülküne rekor fiyat istese de Şişli'de bir daire parası etmedi. "Hollywood'da bir malikane mi, Nişantaşı'nda daire mi?" kıyası, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken; yapılan kıyas İstanbul'da ev fiyatlarının ne kadar pahalı hale geldiğini gözler önüne serdi.



