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Düşük faizli yeni konut kredisinde aylık ödeme kaç TL? 1.20 iddiası dikkat çekti... Aylık ödemeler tek tek hesaplandı

22.11.2023 20:48 | Son Güncelleme:
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İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik düşük faizli konut kredisi çalışmalarında sona gelindi. Faiz için yüzde 1,20 ve 1,50 oranları üzerinde yoğunlaşıldığı belirtilirken, vadenin de 15 yıl olması bekleniyor. Söz konusu konut kredisi çıkarsa, ödemeler de yarı yarıya düşecek. Aylık ödemeler 16 bin 104 TL ile 32 bin 208 TL arasında değişecek. İşte yeni konut kredisiyle ilgili tüm detaylar....

ilk kez ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren düşük faiz konut kredisinde sona gelindi. Bankalar şu anda konut kredilerini ortalama yüzde 3,89 faiz oranıyla verirlerken; yeni konut projesi hayata geçerse konut keredilerinin faiz oranlarının yüzde 1,50 hatta yüzde 1,20'ye düşmesi bekleniyor.

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15 yıl vade imkanıyla çıkması beklenen yeni konut kredisinde aylık ödemelerin de yarı yarıya düşmesi planlanıyor.
ATV Habaer'e konuşan emlakçı Yunus Gürlek, "Kampanya başlarsa 1 milyon TL için mevcutta aylık ödeme 38 bin 940 TL civarında olacaktır. Toplamda da 7 milyon gibi bir geri ödeme olacak. 1.20 faiz oranı çıkarsa aylık ödeme ise 13 bin 587 TL'ye getirilecktir. 2 milyonluk bir kredi için hespladığımızda aylık 77 bin 880 TL'ye tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.
Faiz oranı yüzde 1,20 olarak belirlenirse, 2 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 27 bin 174 TL ödeyecek.
Faiz oranı yüzde 1,50 olarak belirlenirse, 1 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 16 bin 104 TL ödeyecek.
Faiz oranı yüzde 1,50 olarak belirlenirse, 2 milyon TL'lik kredi kullanan kişi 180 ay boyunca ayda 32 bin 208 TL ödeyecek.
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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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