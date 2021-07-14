Emekliye sıfır faizli konut kredisi veren bankalar! Emekliye sıfır faizle konut kredisi veriliyor mu?

Devlet bankaları emeklilere konut kredisi verirken pek çok avantaj sunuyor. Çocuklarına bir dikili ağaç bırakmak amacıyla ev satın almak isteyen pek çok emekli artan fiyatlar nedeniyle bankaların yolunu tutuyor. Bankadan ev kredisi çekerek ev almak isteyen emekliler, faizsiz kredi imkânlarını araştırıyor. Ev kredisine yönelik tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Emekliye sıfır faizli konut kredisi var mı?

Yüksek ev fiyatları pek çok kişiyi kredi çekmeye mecbur bırakıyor. Ancak kredi faiz oranları da çok yüksek olduğundan vatandaş kara kara düşünüyor.

Emekliler ise kendilerine sağlanan avantajlardan yararlanmak için bankaların sıfır faizle kredi imkânları olup olmadığını merak ediyor. Maalesef onlara kötü haberimiz var.

Şu anda emekliler için sıfır faiz ile konut kredisi bulunmuyor. Ancak pek çok banka emeklilere ödeme kolaylığı sağlıyor.

EMEKLİLER İÇİN KONUT KREDİSİ ŞARTLARI Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank’tan şartları sağladığı takdirde kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle;