Emlak sektöründe hareketlilik başladı... Yatırımcı ev almaya yöneldi! Konutta o il öne çıktı

YABANCIYA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ!

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin olurken, en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 8 aylık dönemde de yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.