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Emlak sektöründe hareketlilik başladı... Yatırımcı ev almaya yöneldi! Konutta o il öne çıktı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 09:29
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışları istatistiklerini açıklamıştı. TÜİK'in verilerine göre, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artışla 134 bin 155 konut satıldı. İpotekli satışların da düştüğü bu dönemde yatırım olarak konut piyasasının ön plana çıktığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün konut satışları istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artışla 134 bin 155 konut satıldı. Böylelikle aylık adet bazında 2024 yılının en yüksek rakamı kaydedildi. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller ise sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir oldu.

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İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞÜYOR

İPOTEKLİ SATIŞLAR DÜŞÜYOR

TÜİK'in verileri incelendiğinde ise ipotekli satışlarda bir gerileme olduğu görüldü. Buna göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu. Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 55’i; ocak-ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 17’si ilk el satış olarak gerçekleşti.

KONUT ALICISI İLK ELE YÖNELDİ

KONUT ALICISI İLK ELE YÖNELDİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 41 bin 913 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde ikinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 92 bin 242 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları 8 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalışla 550 bin 296 olarak gerçekleşti.

TOPARLANMA BAŞLADI

TOPARLANMA BAŞLADI

Türkiye'nin özel haberine göre, Konutder Başkanı Ramadan Kumova, satışlarda toparlanmanın başladığını belirterek, “İlk 8 aylık toplam satışlar yüzde 1,1 artmış durumda. Yılın ilk aylarında veriler olumsuz gelmiş olmasına rağmen daha sonra satışlarda toparlama trendi başladı. Bu trend devam ederse yıl sonunu 2023’e göre daha yüksek bir satış ile kapatacağız” dedi. Kumova, konut kredisi faizinin yakın-orta vadede düşmesiyle birlikte konuta olan talebin de hızla artacağını söyledi.

YABANCIYA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ!

YABANCIYA KONUT SATIŞI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ!

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin olurken, en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 8 aylık dönemde de yüzde 40,0 azalarak 15 bin 68 oldu.

Anahtar Kelimeler:
konut tüik
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