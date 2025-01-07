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Ev almak için, kredi çekmek için bekleyenler dikkat! 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi belli oldu...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.01.2025 08:22
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Merkez Bankası 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık indirime gitmişti. Merkez'in bu kararı piyasa beklentilerini karşılarken vatandaşlar konut kredilerindeki son durumu merak ediyor. Peki şu anda konut kredilerinde faiz oranları ne? Faiz oranları nasıl bir seyir izleyecek? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Aralık 2024 tarihinde 22 ay aradan sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirerek politika faizini yüzde 47,5'e çekti. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını alacağını tahmin ediyorken önümüzdeki süreçte Merkez'in faiz indirimine gideceği düşünülüyor.

Hissenet

1 MİLYONUN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

1 MİLYONUN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Ev alma hayali olan vatandaşlar ise konut kredilerinde neler yaşanacağını merak ediyor. Sabah'ın özel haberine göre, 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredinin geri ödemesi şu şekilde:

10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme 3.6 milyon lira

10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL olacak.

5 bin TL tahsis ücreti, 13 bin TL ekspertiz ücreti, bin 620 TL de ipotek ücreti bulunuyor.

Kredinin aylık faizi yaklaşık yüzde 2.8 seviyesinde bulunuyor.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ DÜŞÜŞÜ İLK SIRADA YER ALIYOR

KONUT KREDİSİNDE FAİZ DÜŞÜŞÜ İLK SIRADA YER ALIYOR

Kredilerin tamamı incelendiğinde ise; tüketici kredisinde 20 Aralık'ta 71.28 olan faiz; 27 Aralık'ta 71,69 oldu.

Merkez Bankası'nın verilerine göre ise konut kredisinde faiz oranı yüzde 41.01'den yüzde 40.87'ye geriledi.

İhtiyaç kredisinin faizi yüzde 69.23'ten yüzde 70.08'e yükselirken taşıt kredisi faizi yüzde 36.13'ten 36.84'e çıktı

20 Aralık'ta yüzde 55.19 olan ticari kredi faizi ise yüzde 55.55 olarak gerçekleşti.

EMLAK SEKTÖRÜ HAREKETLENMEYE BAŞLAMIŞTI

EMLAK SEKTÖRÜ HAREKETLENMEYE BAŞLAMIŞTI

Ayrıca son dönemde konut satışlarında bir hareketlilik de söz konusu. Buna göre, konut satışları kasım ayında yıllık olarak yüzde 63.6 olarak artarak 153 bin 14 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi emlak
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