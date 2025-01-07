Ev almak için, kredi çekmek için bekleyenler dikkat! 1 milyon liralık konut kredisinin geri ödemesi belli oldu...

EMLAK SEKTÖRÜ HAREKETLENMEYE BAŞLAMIŞTI

Ayrıca son dönemde konut satışlarında bir hareketlilik de söz konusu. Buna göre, konut satışları kasım ayında yıllık olarak yüzde 63.6 olarak artarak 153 bin 14 oldu. Böylece tüm zamanların en yüksek ikinci kasım ayı verisi görülmüştü.