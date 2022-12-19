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  4. Ev almak isteyenler dikkat! Büyük bankalardan ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi

Ev almak isteyenler dikkat! Büyük bankalardan ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi

19.12.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev almak isteyen vatandaşlar için açıklamada bulunan Hazine Bakanı Nureddin Nebati konut kredi faizlerine gelire göre kademeli model uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Bankaların konut kredisi faiz oranları ve ödemelerine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, 2022 Konut kredisi faiz oranı düştü mü, en düşük faizli kredi hangi bankada? İşte Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası dahil olmak üzere güncel konut kredisi faizlerine dair tüm detaylar...

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranlarını duyurdu. Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurusunun ardından 2022 Konut kredisi faiz oranı merak konusu oldu. En düşük faizli kredinin hangi bankada olduğuna yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...

BAKAN NEBATİ'DEN EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE: KONUT BEDELİNE GÖRE KADEMELİ FAİZ MODELİ

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde veren Hazine Bakanı Nureddin Nebati Konut kredilerinde kademeli faiz modeline geçileceğini açıklamıştı.

"Konut sektörünü canlandırmaya dönük 'gerçek mortgage' hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak." ifadelerini kullanan Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etmişti:

"Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak."

Sektör temsilcilerileri ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hazine Bakanı Nureddin Nebati konut kredisi faizine ilişkin beklentinin yüzde 0,65 – 0,99 düzeyine çekilmesi yönünde olduğunu aktarmıştı.

İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve ödemeleri...

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