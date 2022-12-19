Ev almak isteyenler dikkat! Büyük bankalardan ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için 0,65 – 0,99 faizli konut kredisi

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için Akbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapıkredi ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranlarını duyurdu. Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurusunun ardından 2022 Konut kredisi faiz oranı merak konusu oldu. En düşük faizli kredinin hangi bankada olduğuna yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte ayrıntılar...
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde veren Hazine Bakanı Nureddin Nebati Konut kredilerinde kademeli faiz modeline geçileceğini açıklamıştı.
"Konut sektörünü canlandırmaya dönük 'gerçek mortgage' hazırlıklarımız var. Kredi vadesi 15 yıl olabilir. Konut bedeline göre kademeli bir faiz modeli olacak." ifadelerini kullanan Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etmişti:
"Bu modelde kredi faizleri alınacak konut fiyatlarına göre farklı uygulanacak. Örneğin 10 milyon liranın altındaki konuta uygulanacak faiz, üstündekine göre daha düşük olacak. Yani, kademeli bir model olacak."
Sektör temsilcilerileri ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hazine Bakanı Nureddin Nebati konut kredisi faizine ilişkin beklentinin yüzde 0,65 – 0,99 düzeyine çekilmesi yönünde olduğunu aktarmıştı.
İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve ödemeleri...