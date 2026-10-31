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Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türk turistlerin sıkça tercih ettiği Karadağ, 1 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Türk Hava Yolları (THY), yeni uygulama öncesinde seyahat edecek yolculara uyarıda bulundu.

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor
Cansu Çamcı

Türk tatilcilerin sıkça tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ, Türk vatandaşlarından yarından itibaren vize istemeye başlayacak.

Ülkenin AB politikasına uyum süreci kapsamında getirdiği bu düzenleme, Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.

BORDA PASAPORT SAHİPLERİNDEN VİZE İSTENECEK

Yürürlükte olan uygulamaya göre Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Yeni alınan karara göre, Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.

Türkler Karadağ a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor 1

THY'DEN SCHENGEN UYARISI GELDİ

Türk Hava Yolları da yarından itibaren Karadağ'a uçacak Türk yolculara Schengen vizesi konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan bilgilendirmede, "Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Türkler Karadağ a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor 2

90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLMİŞTİ

Karadağ hükümeti, 25 Ekim 2025'te başkent Podgoritsa'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasının Türk vatandaşlarıyla ilişkilendirilmesinin ardından Başbakan Milojko Spajic, Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.

Askıya alma kararı 23 Aralık 2025'te kaldırılmış ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

TÜRKLERİN ROTASI DEĞİŞTİ

Karadağ'a akın eden Türk tatilcilerde vizesiz seyahat için rotasını değiştirdi. Star Haber'in haberine göre, geçen yıl Karadağ'a giden Türk turist sayısı 134 bin civarındaydı vize zorunluluğunun ardından bölgeye düzenlenen tur seyahatlerinde yüzde 50'ye yakın azalma görüldü.

Türkler Karadağ a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor 3

Turizm verilerine göre, Karadağ'a olan tercihler özellikle Mısır'a kaymaya başladı.
2023 yılında Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlatmıştı. Daha önce hususi yani bordo pasaportta Mısır konsolosluklarından vize alınması gerekiyordu. Hizmet ve yeşil pasaport içinse vize uygulaması yoktu.

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Anahtar Kelimeler:
Karadağ seyahat thy
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