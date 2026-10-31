FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu: 'Adil bir artış olacak'

Milyonlarca kişi emekli maaşına yapılacak düzenlemenin nasıl olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli bir açıklama geldi. Işıkhan, maaşlara adil bir artışın yapılacağını söyledi.

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu: 'Adil bir artış olacak'
Cansu Çamcı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 yılı maaş artışına ilişkin Ankara'da çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan maaşlara adil ve hakkaniyetli bir artış yapılacağını söyledi.

REFAH PAYI KULİSLERDE EN GÜÇLÜ İHTİMAL OLARAK KONUŞULUYOR!

Show Tv'nin haberine göre; Emekli maaşları için enflasyon farkının üzerine bir de refah payı eklenmesi kulislerde en güçlü ihtimal olarak konuşuluyor. Emeklilere bütçede ayrılan pay da önemli bir sinyal.

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu: Adil bir artış olacak 1

SGK Uzmanı Murat Bal konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bal, "SGK'nın bütçesi 2027 yılında yaklaşık %65 civarında artırıldı. Şimdi enflasyonun %30 olduğunu düşündüğümüzde SGK bütçesinin %65'lik artışı gerçekten büyük bir rakama denk geliyor. Demek ki bu konuyla alakalı olarak bütçeye kaynak konulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Bütçe öngörülerine göre gayrisafi yurt içi hasıla oranı 2024 ve 2025'te %6, 2026'da ise 6,1 olarak tahmin edildi. Bu oranın 2027'de 6,5'e yükselmesi bekleniyor. O 0,4 puanlık artış da yaklaşık 460 milyar lira ilave kaynağa denk geliyor.

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu: Adil bir artış olacak 2

TÜİK 3 Kasım'da ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. O rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı için de önemli bir ipucu olacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10-11'lik bir zam alacak. Emeklilerin alacağı rakamın üzerine refah payı da eklenmesi en önemli beklenti.
Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu: Adil bir artış olacak 3

Emekliler için hazırlanan özel düzenlemenin sene sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyorTürkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor
Antalya'da Kültür Yolu heyecanı başladı! Bakan Ersoy 440'tan fazla etkinliğin açılışını yaptıAntalya'da Kültür Yolu heyecanı başladı! Bakan Ersoy 440'tan fazla etkinliğin açılışını yaptı

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.