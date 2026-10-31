Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu: 'Adil bir artış olacak'

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 yılı maaş artışına ilişkin Ankara'da çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan maaşlara adil ve hakkaniyetli bir artış yapılacağını söyledi.

REFAH PAYI KULİSLERDE EN GÜÇLÜ İHTİMAL OLARAK KONUŞULUYOR!

Show Tv'nin haberine göre; Emekli maaşları için enflasyon farkının üzerine bir de refah payı eklenmesi kulislerde en güçlü ihtimal olarak konuşuluyor. Emeklilere bütçede ayrılan pay da önemli bir sinyal.

SGK Uzmanı Murat Bal konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bal, "SGK'nın bütçesi 2027 yılında yaklaşık %65 civarında artırıldı. Şimdi enflasyonun %30 olduğunu düşündüğümüzde SGK bütçesinin %65'lik artışı gerçekten büyük bir rakama denk geliyor. Demek ki bu konuyla alakalı olarak bütçeye kaynak konulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Bütçe öngörülerine göre gayrisafi yurt içi hasıla oranı 2024 ve 2025'te %6, 2026'da ise 6,1 olarak tahmin edildi. Bu oranın 2027'de 6,5'e yükselmesi bekleniyor. O 0,4 puanlık artış da yaklaşık 460 milyar lira ilave kaynağa denk geliyor.

TÜİK 3 Kasım'da ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. O rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zammı için de önemli bir ipucu olacak. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri %10-11'lik bir zam alacak. Emeklilerin alacağı rakamın üzerine refah payı da eklenmesi en önemli beklenti.



Emekliler için hazırlanan özel düzenlemenin sene sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.