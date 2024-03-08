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Ev sahipleri dikkat! Faturalarınızı atmayın! Bu yöntemle kira verginizi düşürebilirsiniz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
08.03.2024 12:30
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Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren gelir vergisi beyanname verme süresi 31 Mart 2024 tarihinde sona eriyor. Vergisini zamanında ödemeyenler ise, kira geliri üzerinden verginin bir katı tutarında ceza alacak. Beyanname verirken belirteceğiniz bazı kalemler ödeyeceğiniz miktarı düşürebilir. İşte detaylar....

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyanname dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahiplerini mercek altına aldı. Kira geliri olan ve beyanname hazırlayacak ev sahipleri götürü gider yöntemiyle ödeyeceğiniz vergi tutarında düşüş sağlayabilir. Beyanname hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Anlık Borsa

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

KİRA GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek. Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.

2024 YILI KİRA GELİR İSTİSNASI NE KADAR?

2024 YILI KİRA GELİR İSTİSNASI NE KADAR?

Ev sahiplerini ilgilendiren 2024 yılı için gelir vergisi istisnası belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde 2024 yılı için gelir vergisi istisnasını 33 bin lira olarak açıkladı Buna göre evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. 33 bin liranın üstünde gelir elde edenler için bu rakam istisna sayılacak. 33 bin liranın üzerindeki meblağ ise vergiye tabi tutulacak.

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

KİRA GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır. Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır. Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.

GÖTÜRÜ GİDER VE GERÇEK GİDER YÖNTEMİ

GÖTÜRÜ GİDER VE GERÇEK GİDER YÖNTEMİ

Posta'da yer alan habere göre, Götürü gider yöntemi tercih edildiğinde istisna tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutardan yüzde 15 daha indirim yapmayı sağlıyor. Gerçek gider yöntemiyle ise evle ilgili yapılan asansör, yalıtım, kombi, ankastre masrafları kira gelirinden indirilebiliyor. Ayrıca ev krediyle alınmışsa faiz ödemeleri de gider olarak gösterilebiliyor. Yine ev, 2019’dan sonra alındıysa evin satın alma bedelinin yüzde 5’i gider olarak hesaba dahil ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyanname Kira vergi
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