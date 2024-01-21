Ev sahiplerinden kira artışı için yeni yöntem: Talepler arttı

Son iki yıllık süre zarfında kira rakamını düşük bulan ev sahipleri, bedelin yeniden belirlenmesi için ‘kira tespit’ davası açtı. Şimdi ise ‘kira uyarlama’ taleplerinin gündemde olduğu belirtildi.
Tespit davalarının 5 yılı dolduran kiracılara açılabildiğini belirten hukukçular, “Son dönemde uyarlama davası talebi arttı. Çünkü burada 5 yıl kriteri yok. Ev sahibi 1-2 yıllık kiracısı için rakamın yeniden belirlenmesini istiyor” dedi.
Hürriyet Bigpara'ya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, ev sahibinin öngörülemeyen gerekçeler sunması gerektiğini söyledi.
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Dr. Ali Yüksel, sadece gayrimenkul değil, tüm sözleşmelerde uyarlama davaları olduğunu hatırlattı ve “Öngörülemeyen şartlar nedeniyle sözleşme çekilmez hale geldiyse ve bu durum taraflardan kaynaklı değilse uyarlama istenir” dedi.
Ancak kiranın düşük kalmasının tek başına bir neden olamayacağını söyleyen Yüksel, “Zaten yüzde 25 sınırını getiren devlet. Dolayısıyla yasayla gelen bir sınırlama nedeniyle kira düşükse bu gerekçe ile uyarlama istenemez. Bu yasayı arkadan dolanmak olur. Dava açılabilir ama büyük bir olasılıkla kazanılamaz. Mahkeme burada marjinal bir gerekçe ister. Mesela evin önüne beklenmedik bir şekilde metro durağı geldi, değeri ciddi ölçüde arttı. Bu durumda mal sahibi kira uyarlaması isteyebilir." dedi. Yüksel şu ifadeleri kullandı:
"Ya da bir evin çevresinde kentsel dönüşüm başladı, gün boyu ses gürültü söz konusu. Yoğun inşaat günlük hayatı etkiliyor. Bu durumda kiracı evin kira bedeli düşsün diyebilir. Ama ‘enflasyonun altında kira artışı nedeniyle kiram düşük kaldı’ demek bir gerekçe değil."
"Çünkü yüzde 25 zam sınırı kiranın düşük kalması için geldi. Yüzde 25 zam sınırı hiç olmasaydı, o zaman uyarlama talebi anlamlı olurdu. Zaten sınırlama öncesi açılan davalarda haklı gerekçe varsa uyarlama taleplerinin kabul edildiğini gördük”