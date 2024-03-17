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Ev ve iş yeri sahipleri dikkat! Bunu yapmazsanız cezası var... Son gün 1 Nisan

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.03.2024 13:51
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Ev ve iş yeri sahipleri dikkat! Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyanname verme döneminde sona doğru yaklaşılıyor. 1 Nisan'a kadar beyannamelerini teslim etmeyenler için ise cezalar kapıda.

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasına az süre kaldı. Evini ve iş yerlerini kiraya veren vatandaşlar için süre 1 Nisan 2024 Pazartesi günü doluyor. Kimler beyanname verecek, beyannameden muaf olanlar kimler?

Anlık Borsa

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) bilgilerinden yaptığı derlemeye göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci 1 Mart'ta başladı. Bu yıl GİB, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil etti. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabiliyorlar, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabiliyorlar. Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarını karşılaştırılması amaçlanıyor.

Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?

Kimlerin beyanname doldurma zorunluluğu bulunuyor?

2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

Kira geliri elde eden mülk sahipleri ne zaman beyanname verebilecekler?

Kira geliri elde eden mülk sahipleri ne zaman beyanname verebilecekler?

Beyannameler, 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında verilebilecek.

Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?

Kira beyannamesi nasıl doldurulacak?

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecekler, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecekler.

Konut kira gelirlerinde istisna bedeli ne kadar oldu?

Konut kira gelirlerinde istisna bedeli ne kadar oldu?

2023 yılı içerisinde yıllık 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler gelir vergisi ödemeyecek. 2024 yılı için ise gelir vergisi istisnası 33 bin lira olarak açıkladı.

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Beyanname Ceza Kira gelir
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