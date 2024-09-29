İstanbul'da kira fiyatları öyle bir arttı ki... Megakent'te en pahalı ilçe o oldu! En düşük kira 13 bin lira oldu!

Türkiye'de kira fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucunda kira fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla olmuştu. İstanbul'un kira fiyatında zirveyi hiçbir şehre bırakmayacağı düşünülüyorken araştırmanın sonucu şaşırtmıştı.
Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibarıyla konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İlçelere göre en düşük kira ortalaması 13 bin 800 olurken 3 ilçede ortalama 35 bin lirayı aştı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira oalrak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.
Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:
Avcılar: 16 bin TL
Sultanbeyli: 16 bin 100 TL
Esenler: 16 bin 400 TL
Bahçelievler: 17 bin 700 TL
Büyükçekmece: 17 bin 900 TL
Çatalca: 18 bin 300 TL
Esenyurt: 13 bin 800 TL
Arnavutköy: 15 bin 400 TL
Sultangazi: 16 bin TL