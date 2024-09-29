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İstanbul'da kira fiyatları öyle bir arttı ki... Megakent'te en pahalı ilçe o oldu! En düşük kira 13 bin lira oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.09.2024 09:07
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Kira fiyatları vatandaşın gündeminden düşmüyor. Geçen yıla göre megakent İstanbul'da yüzde 46 oranında artış gösteren kira fiyatları vatandaşın belini büktü. Kira fiyatında bir türlü anlaşamayan ev sahibi ile kiracı arabulucu aracılığı ile orta yolu bulmaya çalışırken rakamlar vatandaşın gözünü korkutmaya devam ediyor.

Türkiye'de kira fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma sonucunda kira fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla olmuştu. İstanbul'un kira fiyatında zirveyi hiçbir şehre bırakmayacağı düşünülüyorken araştırmanın sonucu şaşırtmıştı.

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İŞTE İLÇELERE GÖRE KONUT FİYATLARI...

Endeksa verilerine göre İstanbul'da Temmuz ayı itibarıyla konut kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında arttı. İlçelere göre en düşük kira ortalaması 13 bin 800 olurken 3 ilçede ortalama 35 bin lirayı aştı. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira oalrak ölçülürken ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.

Endeksa verilerinden yapılan derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:

Avcılar: 16 bin TL

Sultanbeyli: 16 bin 100 TL

Esenler: 16 bin 400 TL

Bahçelievler: 17 bin 700 TL

Büyükçekmece: 17 bin 900 TL

Çatalca: 18 bin 300 TL

Esenyurt: 13 bin 800 TL

Arnavutköy: 15 bin 400 TL

Sultangazi: 16 bin TL

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira
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