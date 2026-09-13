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İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, Ataşehir’deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında “İstanbul’da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir’de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri” ifadelerini kullandı.

İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı
Hande Dağ

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı 1

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.

İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı 2

12 İLÇEYİ KAPSAYAN 4 BÖLGEDE EVLER KİRALANACAK

Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı 3

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul’da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

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İSTANBUL'DA KİRALIK SOSYAL KONUT FOTOĞRAFLARI

İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı G1

ATAŞEHİR

İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı G2
İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı G3
İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı G4
İstanbul kiralık sosyal konutta örnek dairenin görüntüleri paylaşıldı G5
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum kiralık konut kiralık daire
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