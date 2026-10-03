Meclis'e sunuldu: Memurlara çift ikramiye teklifi

Memurlara yılda iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde kadrolu ve sözleşmeli devlet memurlarına her yıl haziran ve aralık aylarında tatil ikramiyesi ödenecek.

Birgün'ün haberine göre; Teklif, YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Düzenlemenin gerekçesinde, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon nedeniyle kamu çalışanlarının dinlenme, tatil ve sosyal hayata katılma imkanlarının giderek azaldığı belirtildi.

YILDA İKİ KEZ ÖDENECEK

Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklife göre, devlet memurlarına yılda iki kez tatil ikramiyesi verilecek. Ödemeler haziran ve aralık aylarında yapılacak.

Her bir ikramiyenin tutarı, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan net asgari ücret kadar olacak. Böylece teklifin yasalaşması halinde memurlar bir yıl içinde toplam iki net asgari ücret tutarında ikramiye alabilecek.

VERGİ VE KESİNTİ UYGULANMAYACAK

Teklifte, tatil ikramiyelerinin damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaması öngörülüyor. Ayrıca ödemelerin haczedilememesi ve sosyal güvenlik primi hesabında dikkate alınmaması teklif ediliyor.

Teklifin gerekçesinde, düzenlemenin memurların sosyal refahını artıracağı, çalışma motivasyonunu güçlendireceği ve kamu hizmetlerinin etkinliğine katkı sağlayacağı savunuldu.

TEKLİF KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

YENİ Parti Milletvekili Ayhan Barut tarafından Meclis’e sunulan yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.