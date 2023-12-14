İstiklal Caddesi'ndeki 126 yıllık tarihi bina icradan satılık! 6 yıl önce 450 milyona satılamamıştı... İşte 2023'te Rumeli Han için istenen rakam

İstanbul'un merkezi konumundaki Taksim'de tarihi binalar yıllardır herkesi hayran bırakırken; özellikle İstiklal Caddesi'ndeki yapıtlar turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Caddenin en gözde yapılarından birisi ise Rumeli Han. 1897 yılında (Sarıca) Ragıp Paşa tarafından inşa edilen ve tam 126 yıldır ayakta olan Han, şimdilerde ise icradan satışta.
CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Rumeli Han, 2017 yılında da satılmak istenmişti. O tarihte istenen rakam ise 450 milyon liraydı.
Ancak o satış gerçekleşmedi. Şimdilerde ise han, mülk sahibinin borçları nedeniyle bir kez daha satılık ilanıyla adını duyurdu.
Belirlenen rakam ise 2 milyar TL. Rumeli han hem iş merkezi hem de otel olarak kullanılmaya müsait. Hali hazırda alt katlarında dükkanlar var. Esnafın bazısı satıştan haberdarken bazılarının haberi yok.
Tarihi Rumeli Han, açık artırma usulüyle satılacak. İlk açık artırma tarihi 16 Şubat 2024. Eğer satış olmazsa sonraki tarih 23 Şubat 2024.