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İstiklal Caddesi'ndeki 126 yıllık tarihi bina icradan satılık! 6 yıl önce 450 milyona satılamamıştı... İşte 2023'te Rumeli Han için istenen rakam

14.12.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un merkezi konumdaki Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Rumeli Han, satışa çıkarıldı. Tam 126 yıldır tüm görkemi ve ihtişamıyla ayakta duran bina açık artırma yöntemiyle satılmak için ilana konuldu. 1897 yılında (Sarıca) Ragıp Paşa tarafından inşa edilen bina, 2017 yılında da 450 milyon TL'ye satılmak istenmişti. Şimdilerde istenen rakam ise dikkat çekti.

İstanbul'un merkezi konumundaki Taksim'de tarihi binalar yıllardır herkesi hayran bırakırken; özellikle İstiklal Caddesi'ndeki yapıtlar turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Caddenin en gözde yapılarından birisi ise Rumeli Han. 1897 yılında (Sarıca) Ragıp Paşa tarafından inşa edilen ve tam 126 yıldır ayakta olan Han, şimdilerde ise icradan satışta.

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2017 YILINDA 450 MİLYON TL'YE SATILIĞA ÇIKARILMIŞTI

2017 YILINDA 450 MİLYON TL'YE SATILIĞA ÇIKARILMIŞTI

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; Rumeli Han, 2017 yılında da satılmak istenmişti. O tarihte istenen rakam ise 450 milyon liraydı.

BORÇLARI NEDENİYLE YENİDEN İLANA KONULDU

BORÇLARI NEDENİYLE YENİDEN İLANA KONULDU

Ancak o satış gerçekleşmedi. Şimdilerde ise han, mülk sahibinin borçları nedeniyle bir kez daha satılık ilanıyla adını duyurdu.

2 MİLYAR TL İSTENİYOR

2 MİLYAR TL İSTENİYOR

Belirlenen rakam ise 2 milyar TL. Rumeli han hem iş merkezi hem de otel olarak kullanılmaya müsait. Hali hazırda alt katlarında dükkanlar var. Esnafın bazısı satıştan haberdarken bazılarının haberi yok.

AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILACAK

AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILACAK

Tarihi Rumeli Han, açık artırma usulüyle satılacak. İlk açık artırma tarihi 16 Şubat 2024. Eğer satış olmazsa sonraki tarih 23 Şubat 2024.

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi taksim
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